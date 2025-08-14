Google’dan Geç Kalan Hamle: Gemini Güncellendi! Artık Geçmişinizi Biliyor

Yapay zeka dünyası her geçen gün yeni gelişmelere sahne oluyor. OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı GPT-5 gündemdeki yerini korurken, rakipler de boş durmuyor. Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini’a sohbet belleği ve geçici sohbetler özelliği ekledi. Peki bu yenilikler tam olarak ne sunuyor? İşte detaylar…

Google Gemini İçin Sohbet Belleği ve Geçici Sohbetler Özelliği Eklendi

Google’ın getirdiği sohbet belleği özelliği, geçmişte yaptığınız konuşmaları hatırlayarak size daha kişisel yanıtlar verebilecek. Örneğin daha önce favori yemeklerinizi ya da günlük alışkanlıklarınızı paylaştıysanız, Gemini bu bilgilere göre öneriler sunabilecek. Bu özellik ilk etapta Gemini 2.5 Pro, ardından 2.5 Flash modeline gelecek. Varsayılan olarak açık olacak ancak isteyenler ayarlardan kapatabilecek.

Diğer yenilik olan geçici sohbetler ise gizlilik odaklı bir mod. Bu mod açıkken yaptığınız konuşmalar sohbet geçmişine eklenmeden ve Google’ın yapay zeka eğitiminde kullanılmadan gerçekleşecek. Ayrıca bu sohbetler 72 saat içinde otomatik olarak silinecek.

Geçici Sohbet (Temporary Chat) Nasıl Açılır?

Google Gemini'a giriş yapın.

Sol üstte Yeni sohbet’in yanındaki Geçici sohbet simgesine tıklayın.

Sohbet Belleği (Kişisel Bağlam) Nasıl Açılır?

Google Gemini'a giriş yapın.

Ayarlar > Personal context (Kişisel bağlam) kısmından "Your past chats with Gemini" seçeneğini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Gemini’a yeni eklenen sohbet belleği özelliğinin en popüler sohbet botlarından ChatGPT’de uzun süredir bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu açıdan bakıldığında Google’ın bu adımı atmakta rakibine kıyasla biraz geç kaldığını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Google Gemini özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.