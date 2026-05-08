Fırsatı Kaçırmayın: Uncharted Oyunlarında Büyük İndirim Başladı!

Steam kısa bir süre önce Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunlarını içeren Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu paketinde önemli bir indirime gitti. Oyuncular, belirtilen son tarihe kadar bu paketi indirimli fiyatla satın alabilecek. İşte merak edilen detaylar!

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Steam'de Ne Kadar Oldu?

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Steam’de yüzde 67 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte popüler macera oyunlarını kapsayan bu paketin fiyatı 49,99 dolardan (2.267 TL) 16.49 dolara (748 TL) kadar düştü. Bu indirimin 14 Mayıs’a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Neler Sunuyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunlarını bünyesinde barındırıyor. Aksiyon-macera türündeki bu yapımlar saatlerinizi harcayabileceğiniz film tadında bir oyun deneyimi sunuyor diyebiliriz.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Türkçe Desteği Var mı?

An itibariyle Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz, altyazı ve seslendirme desteğinin olduğunu görüyoruz. Bu da dil bariyerine takılmadan yapımları Türkçe bir şekilde deneyimleyeceğiniz anlamına geliyor.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 126 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Daha önce Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunlarını oynamış birisi olarak Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu’nu kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Gerek grafikleri gerekse sürükleyici hikayeleriyle sizleri içine çekebilecek yapımlar olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada bir seçim yapmam gerekirse kesinlikle Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonunu tercih ederim.