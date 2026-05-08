EKG Analizi Yapabilen Akıllı Saatin Özel Sürümü Tanıtıldı

Huawei, Şubat 2026'nın sonuna doğru tanıttığı akıllı saati Watch GT Runner 2'nin yeni sürümünü duyurdu. Racing Legend olarak adlandırılan bu sürüm, tasarım tarafında önemli yenilikler içeriyor. Özellikle de hayatta birincil önceliğini disiplinli ve azimli olma gibi hedeflere veren kişilere hitap ediyor.

Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Neler Sunuyor?

Hatırlayacak olursanız Huawei Watch GT Runner 2 için 2016 Olimpiyatları'nda maraton yarışını kazanan uzun mesafe koşucusu Eliud Kipchoge ile iş birliğine gidilmişti. Bu yeni sürüm de yine Kipchoge ile iş birliği içinde tasarlandı. Racing Legend sürümü, dört renkli kayışla birlikte geliyor.

Koyu mavi renk disiplini, beyaz renk inancı, kırmızı renk tutkuyu, yeşil renk ise azmi temsil ediyor. Öte yandan spor konusunda da çok daha iyi takip avantajı sağlıyor. Akıllı saatin bu versiyonunda performansınıza dair verileri erişmek için uygulamalar arasında gezinmeye gerek kalmıyor. Yeni arayüz sayesinde bir bakışta oksijen seviyesi, performans ve iyileşme durumu, gelişim seviyesi gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Donanım tarafında ise standart model ile aynı özellikleri paylaşmaya devam ediyor.

Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend'ın Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch GT Runner 2'nin Racing Legend sürümü için 399 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 21 bin 328 TL'ye denk geliyor. Standart sürümün şu an 17 bin 998 TL'ye satıldığını belirtelim. Fiyatın mevcut modelden biraz daha yüksek olması bekleniyor. Yani 18 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında bir fiyat etiketi görebiliriz.

Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch GT Runner 2'nin şu an standart sürümü zaten Türkiye'de satılıyor. Bu yeni sürümün de lansmandan bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Tabii, yine de konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,32 inç

1,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit Batarya Kapasitesi: 540 mAh

540 mAh Pil Ömrü: Hafif kullanımda 14 güne kadar, GPS etkinken 32 saate kadar

Hafif kullanımda 14 güne kadar, GPS etkinken 32 saate kadar Sağlık Özellikleri: Uyku düzeni ve stres seviyesi izleme, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, solunum hızı ölçümü, EKG analizi

Uyku düzeni ve stres seviyesi izleme, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, solunum hızı ölçümü, EKG analizi Laktat Eşiği Ölçümü: Mevcut

Mevcut Uyumluluk: Android ve iOS

Android ve iOS NFC Desteği: Mevcut

Huawei Watch GT Runner 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch GT Runner 2, AMOLED ekran üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri sayesinde yoğun gün ışığı altında dahi ekranı net şekilde görmek mümkün hâle geliyor. Öte yandan AMOLED ekran sayesinde canlı görüntüler elde edilebiliyor. Hatırlatmak gerekirse 2021 yılında tanıtılan Huawei Watch GT Runner, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Hem günlük kullanıma uygun olan hem sporculara hitap eden akıllı saat, 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu, cihazı çok sık şarj etmenize gerek kalmadığı anlamına geliyor. Özellikle akıllı saatte uzun pil ömrü arayanlar açısından önemli bir avantaj olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei Watch GT Runner 2'nin Racing Legend sürümünün markanın bu akıllı saat özelindeki hedefleri ile uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu sürümün getirdiği renkler, akıllı saati tam anlamıyla sporcular için önemli seçeneklerden biri hâline getiriyor. Antrenman ve performansla ilgili verilere bir bakışta erişebilmek de önemli bir avantaj. Dolayısıyla giyilebilir cihaz pazarında tıpkı standart model gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceği aşikâr.