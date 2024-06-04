Google, Gemini'ye Bir Uygulama Daha Entegre Ediyor: Popüler Müzik Platformu Geliyor!

Google, yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini'yi geliştirmeye ve ChatGPT ile rekabette öne çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Gemini'nin yeteneklerini genişleten ve kullanıcı deneyimini optimize eden bir adım olarak Gemini Uzantıları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yakın zamanda YouTube Music'ten müzik bulma, çalma ve kontrol imkanı sunan YouTube Music uzantısını duyuran Google, şimdi de Gemini'ye Spotify entegrasyonu getiren bir Spotify uzantısı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Google Gemini'nin Eklenti Hamlesi ile Yapay Zeka Rekabeti Kızışıyor!

Kod incelemeleri ve sızıntılar, Google'ın Gemini için bir Spotify uzantısı üzerinde çalıştığını ve bu uzantının yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini gösteriyor. Bu yeni uzantının YouTube Music uzantısı ile benzer işlevlere sahip olması bekleniyor.

Spotify entegrasyonu ile Gemini kullanıcıları, Spotify'ı doğrudan Gemini aracılığıyla kontrol edebilecek, diledikleri şarkıları arayabilecek, çalabilecek ve ses seviyesini ayarlayabilecek. Bu sayede, müzik dinleme deneyimi daha da kolay ve akıllı hale gelecek.

Gemini Uzantıları, Gemini'nin farklı uygulamalardan ve servislerden bilgi çekmesine ve bu bilgileri kullanarak daha gelişmiş yapay zeka sonuçları sunmasına imkan tanıyor.

Örneğin, Google Workspace uzantısı ile Gemini, kullanıcının kendi içeriklerinden özetlenmiş bilgiler sunabiliyor, Google Maps uzantısı ise konum tabanlı bilgiler sağlayabiliyor. Spotify entegrasyonu ile de Gemini'nin müzik alanındaki yetenekleri önemli ölçüde artacak.

Spotify kullanıcıları, Gemini üzerinden Spotify'ı kontrol etme imkanını sabırsızlıkla bekliyor. Beta testleri tamamlandıktan ve uzantı kullanıma sunulduktan sonra, kullanıcılar Spotify'ı Gemini ile kolayca kontrol edebilecek, diledikleri şarkıları arayabilecek, çalabilecek ve ses seviyesini ayarlayabilecek.

Google'ın Gemini için Spotify uzantısı üzerinde çalışması, yapay zeka destekli sohbet robotlarının müzik dinleme deneyimini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Gemini Uzantıları ile Gemini'nin yetenekleri genişliyor ve kullanıcı deneyimi optimize ediliyor.

Spotify entegrasyonu ile Gemini'nin müzik alanındaki yetenekleri daha da artacak ve kullanıcılar Spotify'ı Gemini aracılığıyla kolayca kontrol edebilecek. Bu gelişmeler, yapay zeka destekli sohbet robotlarının günlük hayatımızda daha da önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.