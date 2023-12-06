Google, Yeni Yapay Zeka Modeli 'Gemini'yi Tanıttı: ChatGPT-4'ten Daha İyi!

OpenAI'nin ChatGPT'si geçen yılın sonlarında dünyayı kasıp kavurduğundan beri pek çok şirket rakip olmak için çalışmalara başlamıştı.

Bugün, OpenAI'nin ilk önemli rakibi sahneye çıktı. Google I/O 2023'te Gemini AI modelini ilk kez gösterdikten sonra bugün Gemini 1.0'ı kullanıma sundu.

Şirket Gemini'yi metin, görüntü, ses, video ve kod anlama ve birleştirme yeteneğiyle bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli modeli olarak adlandırıyor.

Gemini Üç Farklı Moda Sahip

Google'ın Gemini yapay zekâsı üç farklı mod ile geliyor. Bunlar Ultra, Pro ve Nano olarak isimlendiriliyor. Ultra, büyük ve karmaşık görevlerin üstesinden gelebilen en büyük modelken, Pro daha orta ölçekli bir şekilde çok çeşitli görevlerin üstesinden gelebiliyor. Nano ise en verimli model olarak dikkat çekiyor ve cihaz üzerindeki görevler için kullanılıyor.

Google CEO'su Sundar Pichai ve DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Gemini ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gemini'yi doğal olarak çok modlu olacak şekilde tasarladık, öyle ki en başından itibaren farklı modaliteler üzerinde eğitildi. Ardından etkinliğini daha da iyileştirmek için ek çok modlu verilerle ince ayar yaptık. Bu sayede Gemini, mevcut çok modlu modellerden çok daha iyi bir şekilde, her türlü girdiyi sıfırdan sorunsuz bir şekilde anlayıp muhakeme edebiliyor ve neredeyse her alanda en son teknolojiye sahip."

Gemini Testlerde GPT-4'ü Geçmeyi Başardı

Ayrıca Gemini ile GPT-4'ü karşılaştıran verileri de paylaşan Google yetkilileri, Gemini'nin pek çok alanda birinci çıktığını gözler önüne serdi. LLM araştırma ve geliştirme için yaygın olarak kullanılan 32 akademik kıyaslamanın 30'unda Gemini Ultra, GPT-4'ün sonuçlarını aştı.

Gemini'yi çalışırken görmenin şimdiden birkaç yolu var. Bugünden itibaren Bard, daha gelişmiş işlevsellik için Gemini Pro'nun ayarlanmış bir versiyonunu kullanacak.

Google, bunun diyalog tabanlı yapay zekânın piyasaya sürülmesinden bu yana Bard'a yaptıkları en büyük yükseltme olduğunu söylüyor. Google ayrıca, Kaydedici uygulamasında Özetleme ve Gboard'da Akıllı Yanıtlama gibi özellikleri güçlendirmek için Gemini Nano'yu Pixel 8 Pro'ya getirecek. Gemini gelecekte Arama, Reklamlar, Chrome ve Duet AI'ya da gelecek.

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