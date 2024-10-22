Google Gemini'den Güvenlik Bariyerlerini Aşan Özellik: Kullanıcılar Telefon Kilitliyken Bile Yapay Zekaya Erişebilecek!

Google'ın geliştirdiği ünlü yapay zeka modeli Google Gemini oldukça ilgi çekici bir özellik ile gündeme geldi. Kullanıcılar, ünlü yapay zeka teknolojisinin beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik ile birlikte telefonları kilitli haldeyken bile Gemini üzerinden aramalar yapabilecek ve mesaj gönderebilecek. Detaylar haberde.

Google Gemini Yakında Telefon Kilitliyken de Arama Yapabilecek ve Mesaj Gönderebilecek!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google'ın ilk adımlarını geçtiğimiz yıl attığı ünlü yapay zeka modeli Gemini ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bağımsız geliştiricler, yapay zeka modeline bağlı mobil uygulamanın beta sürümünde dikkat çeken bir özellik tespit etti. Aktarılanlara göre yeni özellik, Gemini'ye telefonun kilitli olduğu durumlarda bile erişilmesine olanak tanıyacak.

İlerleyen süreçte Google'ın Asistan uygulaması yerine geçirmeye planladığı Google Gemini, kendisi için test edilen yeni özellik ile beraber tıpkı Google Asistan gibi ekran kilitliyken bile kullanıcıların isteği doğrultusunda arama yapabilecek ve mesaj gönderebilecek.

Kullanıcılar, Gemini'nin yeni özelliğini "Ayarlar" menüsü üzerinden erişebilecek. Söz konusu seçeneği aktive eden kullanıcılar, ekranın kilitli olduğu durumlarda da Gemini ile birlikte aramalar yapıp, mesajlar gönderebilecek. Yeni özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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