Google'ın Yeni Gemini Uzantısı Spotify'a Entegre Ediliyor

Google'ın Gemini adlı yapay zeka asistanı bu defa Spotify'la birlikte anılıyor. Asistan bundan böyle Spotify'ın bir parçası olacak. Gemini, entegre edildikten sonra Spotify'da şarkı sözü arayacak, belirli çalma listelerini bulacak ve komutlarla istenen sanatçı ve parçaları sizin için çalacak.

Şimdilik bu özellik yalnızca mevcut çalma listeleri için faaliyet gösterebiliyorsa da yakın zamanda yeni çalma listelerinde de kullanılabilecek.

Mesajlar ve Telefon İçin Güncellemeler

Gemini'nin entegrasyonu bununla da sınırlı kalmayacak. Yeni "Mesajlar" uzantısı sayesinde metin mesajları gönderebileceksiniz. Şimdilik gelen mesajları okumak veya görsel eklemek mümkün değil ancak yakın zamanda entegre edilecek özellikler arasında.

Telefon uzantısıyla ise doğal ve akıcı bir şekilde arama yapabileceksiniz. Bu teknoloji, Google'ın "Duplex" adıyla andığı teknolojisinin geliştiğini gösteriyor.

Google Haritalar Eklentisi

Google, Haritalar için daha ayrıntılı yer bilgileri sunmaya hazırlanırken, Gemini’nin Ev uzantısının yakında önizlemeden çıkacağını da duyurdu. Çalışmalarını Gemini'nin sunduğu özellikleri genişletmek için kullanan şirketin bu adımlarla diğer yapay zeka asistanlarının önüne geçip geçemeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.