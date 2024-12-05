OpenAI, ChatGPT için 200 Dolar Değerindeki "Pro" Abonelik Planını Duyurdu

OpenAI, 12 gün boyunca yeni ürün, hizmet ve özellikler tanıtacağı etkinliğinin ilkini bugün gerçekleştirdi. Etkinliğin ilk gününde en çok dikkat çeken duyuru ise şirketin sunduğu 200 dolar değerindeki yeni abonelik paketi oldu. İşte detaylar!

ChatGPT Pro: Daha Fazla Güç Ama Daha Yüksek Ücret

Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT için yeni ve daha yüksek ücretli bir abonelik planı olan ChatGPT Pro'yu tanıttı. Yeni tanıtılan ChatGPT Pro abonelik planı, aylık 200 dolar karşılığında sınırsız OpenAI o1, GPT-4o ve Gelişmiş Ses moduna erişim imkanı sunuyor. Üstelik çok daha büyük bir işlem gücüyle.

Pro kullanıcılarına özel olarak sunulan ve daha fazla hesaplama gücü kullanan bir o1 versiyonu, en zorlu problemlere en iyi yanıtları vermeyi hedefliyor. Şirket, aylık 20 dolar ücretli Plus abonelik planını da sürdürmeye devam edecek. Bu plan, yeni özelliklere erken erişim ve şirketin tüm modellerine (daha güçlü o1 versiyonu hariç) erişim gibi avantajlar sunacak.

Ayrıca geçtiğimiz eylül ayında "Çilek" kod adıyla sınırlı bir önizleme olarak kullanıma sunulan o1 modelinin tam sürümü de bugün itibarıyla ChatGPT Plus kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Üstelik hepsi bu kadar değil. OpenAI "shipmas" adını verdiği 12 günlük bir dönemde yeni özellikler, ürünler ve demoları art arda duyurmayı planlıyor.

Bu nedenle önümüzdeki 11 gün boyunca şirketten yeni duyurular görmeye devam edeceğiz. Bu duyurular arasında, uzun süredir beklenen metinden video oluşturan yapay zeka aracı "Sora" ve yeni bir dil model de bulunması bekleniyor.