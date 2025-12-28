Yapay Zeka Savaşında Dengeler Değişti: ChatGPT Düşüşte, Gemini Yükselişte

ChatGPT'nin tahtı sallanıyor. Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana yapay zeka yarışının zirvesinde olan sohbet botu, kullanıcılarını rakiplerina kaptırıyor. Bu yarışta şirketin en büyük rakibi ise Google. Bir yıl önce OpenAI'ı asla yaklamayacağı düşünülen Google Gemini sadece 12 ayda ChatGPT'nin pazar payından önemli bir pay almayı başardı.

Gemini'ni ChatGPT ile Arasındaki Farkı Kapatıyor

Similarweb verilerine göre Google'ın Gemini'si, yapay zeka yarışında OpenAI ile arasındaki farkı kapatmaya başladı. Son 12 ay içerisinde şirketin pazardaki payı tam üç kat artarak yüzde 5.4'ten yüzde 18.2'ye çıktı. Aynı dönemde pazar hakimi olan OpenAI'ın ChatGTP'si ise 87.2'den yüzde 68'e düştü.

Elbette ki OpenAI'ın kullanıcılarını çalan sadece Google Gemini olmadı. Grok, Manus, Copilot ve daha pek çok şirket, ChatGTP'den pazar payı almayı başardı. Microsoft ise bu sürecin tek kaybedeni oldu. Copilot, Windows ve Edge'e gömülü olmasına rağmen pazar payı yüzde 1.5'ten yüzde 1.2'ye geriledi.

Ancak Microsoft'un OpenAI'ın yüzde 27'sine de sahip olduğunu düşünürsek şirket için işlerin o kadar da kötü gittiği söylenemez. Ancak bu tablodaki en dikkat çekici gelişme elbette ki Google tarafında. Gemini'nin pazar payının bu kadar hızlı artması elbette ki tesadüf değil.

Google, hem arama motoru tarafında kullanıcı alışkanlıklarına hem de Android'e sahip. Tüm bunlara Gemini 3 gibi başarılı modeller ve NotebookLLM gibi işlevsel araçlar eklenince Google'ın başarısı da kaçınılmaz oluyor.

OpenAI ve Google arasındaki bir diğer önemli fark ise Google'ın imkanlarının, bütçesinin ve bir gelir akışı olmasının. Bir girişim olarak kurulan OpenAI, bundan birkaç yıl önce kimsenin adını bile duymadığı bir şirketti.

Google ise halihazırda dünyanın en iyi mühendislerinin çalıştığı ve neredeyse sınırsız bütçesi olan bir teknloji devi. Tüm bunlar ve çok daha fazlası Google'ı daha şimdiden bu yarışta öne geçiriyor. Bu nedenle 2026'da içerisinde arada makasın daha da kapanması bekleniyor.