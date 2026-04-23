Eğlenceli Hayatta Kalma Oyunu Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

Steam, Enshrouded isimli oyun için bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda hayatta kalma aksiyon oyununu fiyatında bir düşüş yaşandı. Peki, yapımın indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Enshrouded Steam'de Ne Kadar Oldu?

Enshrouded Steam’de indirime girdi. Bu kapsamda platformda incelemeleri çoğunlukla olumlu olarak işaretlenen oyunun fiyat etiketi 14,99 dolardan (673 TL) 11,99 dolara (538 TL) düştü. Söz konusu indirimlerin 5 Mayıs'a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Enshrouded Nasıl Bir Oyun?

Enshrouded, 2024 yılında piyasaya sürülen ve an itibariyle erken erişimde olan bir açık dünya hayatta kalma ve aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Embervale adlı hayali bir dünyada geçen yapımı tek başınıza ya da 16 kişiye kadar çoklu oyuncu modunda oynayabilirsiniz.

Oyunun en önemli detaylarından birisi de haritanın çeşitli bölgelerini kaplayan Shroud isimli büyülü sis diyebiliriz. Bu sisli alanlara girdiğinizde 5 dakikalık bir geri sayım başlıyor ve eğer süre dolmadan çıkamazsanız ölüyorsunuz. Bu bölgeler aynı zamanda değerli ganimetler içeriyor ve düzenli aralıklarla yenileniyor. Ayrıca oyunun temel mekanikleri kaynak toplama, üretim, inşaat ve keşiften oluşuyor.

Enshrouded Türkçe Desteği Var mı?

Enshrouded oyununun Steam sayfasına bir göz attığımızda Türkçe arayüz desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Yani yapımı yüklediğinizde menüleri Türkçe dilinde deneyimleme imkanınız olacak. Maalesef şu an için seslendirme ve altyazıda Türkçe desteği bulunmuyor.

Enshrouded Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (2.7 GHz, 4 çekirdek) AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz, 4 çekirdek) ya da dengi

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 580 (6 GB VRAM) veya Intel Arc A380

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB boş alan

Ses Kartı: Yerleşik (dahili)

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7-8700 (3.7 GHz, 6 çekirdek), AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz, 8 çekirdek) ya da dengi

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 Super (en az 6 GB VRAM) AMD Radeon RX 6700 XT (en az 6 GB VRAM) Intel Arc A770

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB boş alan

Ses Kartı: Yerleşik (dahili)

İlave Notlar: SSD önerilir

Editörün Yorumu

Hayatta kalma temalı oyunları gerçekten çok seviyorum. Sıfırdan bir şeyler inşa etmek ve kendini geliştirme konsepti gerçekten ilgimi çekiyor. Enshrouded de bu konsepte sahip eğlenceli bir oyun diyebilirim.