Steam Orta Çağ Festivali Başladı! %90'a Varan İndirimler

Popüler oyun platformu Steam'in merakla beklenen Orta Çağ Festivali başladı. 20 Nisan'da başlayan bu etkinlik, RPG ve strateji türündeki oyunları sevenler için yılın önemli fırsatlarından birini sunuyor. Festival kapsamında yüzlerce Orta Çağ temalı oyun, 27 Nisan'a kadar yüzde 90'a varan indirimlerle satılacak. Peki indirimde olan oyunlar hangileri? Gelin, birlikte bakalım.

Steam Orta Çağ Festivali'ndeki İndirimli Oyunlar Neler?

Kingdom Come: Deliverance II Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Come: Deliverance II, Orta Çağ atmosferini en gerçekci şekilde sunan en iyi RPG oyunlardan biridir. 15. yüzyılda geçen oyunumuzda Avrupa'daki güç mücadelesine ve Orta Çağ'daki günlük yaşantıya yakından şahitlik ediyoruz. Genel olarak bir intikam hikayesine dayanan KCD 2'yi indirimdeyken kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Mount & Blade II: Bannerlord Nasıl Bir Oyun?

Kendi ordunuzu kurup devasa savaş alanlarında kılıç sallamak istiyorsanız bu yerli yapım tam size göre. Kalradya isimli hayali bir kıtada geçen oyunda, sıfırıdan başlayarak kendi krallığınızı ilan edebilir veya güçlü bir lordun sancağı altına girebilirsiniz. Strateji ve aksiyonu güzel bir şekilde harmanyan Bannerlord, uzun saatler geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Crusader Kings III Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ sadece cephede savaşmaktan ibaret değil, asıl savaş saray koridorlarında döner diyorsanız doğru yerdesiniz. Bir hanedanı alıp nesiller boyu yönettiğiniz, yeri geldiğinde suikastlar düzenleyip yeri geldiğinde stratejik evliklerle toprak büyüttüğünüz bir oyun. Eğer strateji ve entrika seviyorsanız sizi yüzlerce saat ekrana kilitleyecek bir derinleğe sahip.

Dark Souls III Nasıl Bir Oyun?

Sürekli "You Died" ekranını görmeyi özleyen, zorluk seviyesiyle sınırlarını zorlamaktan keyif alan oyuncuların vazgeçilmezi. Karanlık gotik atmosferi, akılda kalıcı bölümleri ve saç baş yolduran boss savaşlarıyla aksiyon RPG türünün en iyi örneklerinden biri. Reflekslerinize ve sabrınıza güveniyorsanız, indirimle birlikte bu karanlık evrene dalmanın şimdi tam sırası.

The Witcher 3: Wild Hunt Nasıl Bir Oyun?

Çıkış tarihinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen The Witcher 3, sadece ana hikayesiyle değil, her biri bambaşka bir dünya olan yan görevleriyle RPG türünün mihenk taşlarından biri. Orta Çağ temalı, kılıçlı büyülü, devasa bir açık dünyada kaybolmak isteyenler için hala en iyi fiyat/performans oyunlarından biri.

Dark Souls: Remastered Nasıl Bir Oyun?

Dark Souls: Remastered, bugün oyun dünyasını kasıp kavuran Soulslike fırtınasının başladığı yer. Orijinal oyunun yenilenmiş bu sürümü, Lordran'ın birbiriyle zekice bağlanan harika haritasını yeniden keşfetmek için güzel bir fırsat. Eğer bu klasiği henüz oynamadıysanız, indirimdeyken kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Nasıl Bir Oyun?

Age of Empires, RTS türü oyunların şüphesiz en bilinen oyunu. Bu oyun, farklı medeniyetleri yönetip çağ atladığımız, surlar inşa edip devasa ordularla düşman kalesine dayandığımız o nostaljiyi günümüz grafikleriyle sunuyor. Özellikle belgesel tadındaki tarihi ara sahneleri ve geliştirilmiş çok oyunculu yapısıyla strateji severlerin favorisi.

Bellwright Nasıl Bir Oyun?

Bellwright, büyük bir krallık kurmak yerine, küçük bir isyancı kampından başlayarak halkı ayaklandırmaya çalıştığımız oldukça farklı bir hayatta kalma oyunu. Oyunda, kendi yerleşkemizi inşaa edip kaynak toplarken, bir yandan da taktiksel savaşlarla topraklarımızı koruyoruz. Hem şehir kurma hem de aksiyonu bir arada sevenler için Bellwright, güzel bir seçenek olabilir.

Manor Lords Nasıl Bir Oyun?

Manor Lords, geliştirme süreci uzun yıllar süren ve tarihsel gerçekciliğe kafayı takmış bir şehir kurma simülasyonu. Oyunda, basit bir köyden çıkıp koca bir ticaret merkezi yaratırken, tarım döngülerinden mevsimlere kadar her detayı sizin düşünmeniz gerekiyor. Gerektiğinde köylülerinizi de silahlandırıp savaşa soktuğunuz bu oyun, strateji türündeki iyi yapımlardan biri.

Medieval Crafter: Blacksmith Nasıl Bir Oyun?

Medieval Crafter: Blacksmith, sürekli elinde kılıçla koşturan ana karakter olmaktan sıkılıp arka planda o kılıçları döven kişi olmak isteyenler için güzel bir alternatif. Oyunda, kendi demirci dükkanınızda maden işleyip, ateşi harlayarak şövalyelere silah üretiyoruz. Bu yapım, aksiyondan uzaklaşıp, günün yorgunluğunu atmak isteyenler için en iyi yapımlardan biri.

Medieval Dynasty Nasıl Bir Oyun?

Medieval Dynasty, çetin Orta Çağ şartlarında sadece hayatta kalmaya değil, nesiller boyu sürecek bir soy yaratmaya odaklanan birinci şahış bir yaşam simülasyonu. Kendi evinizi inşa ederek başladığınız bu oyunda, yavaş yavaş köyünüzü büyütüyor, halkınızın dertleriyle ilgileniyor ve tarlalarınızı ekiyorsunuz. Oyunun temposu biraz yavaş ama içine girince çıkması zor.

Middle-earth: Shadow of War Nasıl Bir Oyun?

Middle-earth: Shadow of War, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçmesine rağmen Orta Çağ soslu fantastik aksiyonu sonuna kadar hissetiriyor. Bu yapım, orkları zihin kontrolüyle kendi safınıza çekip devasa bir ordu kurduğunuz ve kale kuşatmaları yaptığınız oldukça dinamik bir oyun.

Lords of the Fallen Nasıl Bir Oyun?

Lords of the Fallen, iki farklı boyut arasında geçiş yapabildiğimiz karanlık ve oldukça zorlu bir aksiyon RPG. Oyunun yaşam ve ölüm diyarları arasındaki bu geçiş mekaniği, klasik Soulslike formülüne güzel bir farklılık katıyor. Büyük boss savaşları, gotik mimarisi ve zengin silah çeşitliliğiyle karanlık fantastik temayı sevenler, bu oyuna bir şans verebilir.

Editörün Yorumu

Döviz kurlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde, Steam Orta Çağ Festivali'nin oyuncular için gerçekten dikkate değer fırsatlar sunduğunu görüyorum. Özellikle listedeki Kingdom Come: Deliverance (favorim) II ve Manor Lords gibi oyunların, fiyat performans açısından şu anki kurla bile kaçırılmaması gereken yapımlar olduğunu düşünüyorum. Festivalin kapsamı ve indirim oranları, Orta Çağ temalı RPG ve strateji sevenler için ciddi bir yatırım fırsatı sunuyor. Eğer kütüphanenizde eksikler varsa veya bu tür oyunlara ilgi duyuyorsanız, 27 Nisan'dan önce Steam'deki tüm listeyi incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu, yıl içinde karşılaşabileceğiniz en iyi fırsatlardan biri olabilir.