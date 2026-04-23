Size Nostalji Yaşatacak Oyun Bedava Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, geçen hafta The Stone of Madness isimli oynaması epey keyifli bir oyunu bedava dağıttı. Bu oyunu almak için verilen süre an itibarıyla sona erdi. Bununla birlikte şirketin "her hafta ücretsiz oyun" kampanyası kapsamında yeni bir oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Doomblade isimli oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun normalde Epic Games mağazası üzerinden 149 TL'ye satılıyor ancak bunun rakibi platformu olan Steam'de oyunun fiyatı 8.49 dolar. Güncel kurla ele almak gerekirse yaklaşık 382 TL'ye denk geliyor. Elbette ki oyunu şimdi kütüphanesine ekleyenler, bu ücretleri ödemek zorunda kalmayacak.

Bedava olarak sunulmaya başlanan oyun için son tarih 30 Nisan 2026 saat 18.00 olarak belirlendi. Eğer bu tarihten sonra oyunun mağaza sayfasını ziyaret ederseniz oyun yeniden ücretli hâle geleceği için Muro Studios tarafından geliştirilen yapımı satın almaktan başka seçeneğiniz olmayacak.

Doomblade Fragmanı

Doomblade Nasıl Bir Oyun?

Metroidvania oyunları arasında konumlanan Doomblade, reflekslerin ön planda olduğu bir yapım. Elbette ki türe farklı bir dokunuş kazandıran birtakım farklılıkları mevcut. Örneğin karakter zıplama ve benzeri yeteneklerle zorlukları aşmak yerine direkt saldırıya odaklanıyor. Gloom isimli karakteri yönettiğimiz oyunda saldırmak içinse düşmanların üzerine nişan almak gerekiyor.

Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler kazanıyorsunuz. Bu güçler de oynanışı gerçekten değiştiriyor. Örneğin daha önce geçmesi imkânsız gibi görünen kısımları oldukça pratik şekilde tamamlamak mümkün hâle geliyor. Böylece oyunda gerçekten de güçlendiğinizi hissedebiliyorsunuz. Bu açıdan da oyunun epey sürükleyici olduğunu söylemek mümkün.

Doomblade'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Doomblade'i Oynamaktan Kimler Keyif Alır?

Doomblade özellikle çok hızlı tepki veren ve hızlı düşünen oyuncuların epey keyif alabileceği bir oyun. Eğer oyunlarda düşmanları gizli olarak değil, onları doğrudan savaşarak alt etmeyi seviyorsanız bu metroidvania oyununu da pekâlâ sevebilirsiniz. Doğru tıklamaları yapmanız hâlinde oldukça eğlenceli hâle geliyor.

Doomblade Kimlere Hitap Etmez?

Her oyun gibi elbette Doomblade'in de tüm oyunculara hitap ettiğini söylemek zor. Örneğin ilk başta oyuna alışmak epey zaman alıyor. Biraz geniş çaplı olarak düşünmenizi gerektiriyor. Hangi hamleyi yaptığınızda nasıl bir sonuca varacağınızın üzerinde düşünmelisiniz. Bu da bazıları için zaman kaybına neden olabilir.

Editörün Yorumu

Doomblade özellikle çocukluğunda bu tür oyunlar oynamış olan herkesin epey seveceği bir yapım. Ben de geçmişte bu tür oyunlar oynadım. Evet, oyuna alışmak biraz zamanınızı alabiliyor ama oynanışa bir kere hâkim olduktan sonra kendinizi doğrudan oyunun içinde hissetmeye başlıyorsunuz. Doomblade'i denemiş birisi olarak söylüyorum, türün gerçekten hakkını veren bir yapım olduğunu göreceksiniz.