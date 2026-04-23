OnePlus Kullanıcıları Dikkat! Bu Modeller Android 17 ile Yolun Sonuna Geliyor

Android akıllı telefon üreticileri, Android 17 için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu markalardan biri de Hong Kong merkezli OnePlus. Şirket, yeni güncellemeyle birlikte birçok modelini Android 17 ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme pek çok cihaz için yeni özellikler ve iyileştirmeler anlamına gelse de bazı modeller için yolun sonu olacak. Peki hangi OnePlus modelleri Android 17 tabanlı OxygenOS 17 ile son büyük güncellemesini alacak?

Android 17 ile Son Güncellemesini Alacak OnePlus Modelleri Hangileri?

Bildiğiniz üzere OnePlus, diğer üreticilerde olduğu gibi akıllı telefon ve tablet modellerine sınırsız güncelleme desteği sunmuyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıl dağıtılmaya başlanacak Android 17 tabanlı OxygenOS 17 güncellemesi, bazı modeller için son büyük güncelleme olacak. Bu listede OnePlus Open, OnePlus 12R, OnePlus 11 ve OnePlus Pad 2 yer alıyor.

2023 yılında tanıtılan OnePlus Open, kutudan Android 13 ile çıktı ve şirket bu model için dört büyük Android güncellemesi sözü verdi. Bu da cihazın son olarak Android 17’yi alacağı anlamına geliyor. 2024’ün başında piyasaya sürülen OnePlus 12R ise Android 14 ile geldi ve üç büyük güncelleme garantisiyle tanıtıldı. Bu durum OnePlus Pad 2 için de geçerliyken, OnePlus 11 ise Android 13 ile çıkmış ve üç büyük güncelleme sözü verilmişti.

Bu arada söz konusu modeller yalnızca Android sürüm yükseltmesi almayı bırakacak. Yani cihazlara yeni Android versiyonları gelmeyecek olsa da OnePlus, bir süre daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek.

Güncelleme Desteği Sunulmayan OnePlus Cihaz Alınır mı?

Güncelleme desteği sona eren bir OnePlus telefon veya tablet satın almak tamamen kötü bir tercih değil ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu cihazlar artık yeni Android sürümlerini almayacağı için yeni özelliklerden ve büyük sistem yeniliklerinden mahrum kalacaksınız. Eğer sizin için güncel bir deneyim önemliyse bu modelleri tercih etmek pek mantıklı olmayabilir.

Öte yandan yeni özellikler almamayı kabul edebiliyor ve birkaç yıl içinde cihazınızı yenilemeyi planlıyorsanız güncelleme desteği sona ermiş bir OnePlus modeli tercih edilebilir. Üstelik bu cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Ancak güvenlik güncellemeleri de kesilmiş olsaydı bu cihazları satın almak pek mantıklı olmazdı.

Editörün Yorumu

Açıkçası akıllı telefon üreticilerinin güncelleme desteğini belirli bir süre sonra sonlandırması artık alıştığımız bir durum. Bu nedenle söz konusu modellerin son kez güncelleme alacak olması çok da şaşırtıcı değil. Ancak bana göre OnePlus’ın bu noktada artık vites artırması gerekiyor.

Mesela Samsung ve Apple gibi markalar, cihazlarına 5-6 yıl boyunca yazılım desteği sunuyor. OnePlus’ın da güncelleme süresini uzatarak bu iki şirkete yaklaşması gerektiğini düşünüyorum.