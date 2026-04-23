Motorola'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Güçlü İşlemcisi Var

Motorola bir süredir yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Hatırlayacak olursanız Motorola Razr 70 Ultra olarak adlandırılan yeni modelin kısa bir süre önce fiyatı sızdırılmıştı. Şimdi de tanıtımına çok az bir zaman kalan cihazın yeni görüntüleri sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerinde toplamayı başaracak bir model geliyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola'nın ön yüzeyinde ve arkasında birer adet olmak üzere toplam iki adet ekranı bulunacak. Arkadaki ekranın boyutu katlanabilir telefonların çoğuna göre daha büyük olacak. Akıllı telefon, temelde iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar kahverengi ve mor renklerinin oldukça şık tonlarını içerecek.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: Birinci ekran 7 inç, ikinci ekran 4 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 68W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP yardımcı kamera

Ön Kamera: 50 MP

Motorola Razr 70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Performans Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Razr 70 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile beraber gelecek. Bu işlemci daha önce birçok modelde karşımıza çıktı Buna örnek olarak Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15'i örnek olarak gösterebiliriz. Söz konusu modelleri daha önce hiç denememiş olanlar için elbette performans konusuna değinmekte fayda var.

Bu işlemci şu an Genshin Impact ve CarX Street gibi aslında cihazı oldukça yoran mobil oyunlarda 60 FPS elde etmenize olanak sağlıyor. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi oyunlarda ise 120 FPS'e ulaşılabiliyor. Yani söz konusu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları oynamak inanılmaz keyifli bir hâl alıyor.

Motorola Razr 70 Ultra'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aslında bu önemli bir gelişme. Öyle ki Razr 60 Ultra batarya kapasitesi 4700 mAh şeklindeydi. Çok büyük bir artış olduğu söylenemez ama kesinlikle kayda değer. Öte yandan akıllı telefonun 68W hızlı şarj desteği sunacağını da not düşelim. Bu sayede cihazı şarj etmek bir hayli kısa sürecek.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Elbette ki kameranın çözünürlüğü tek başına kaliteyi belirleyen unsur değil ama fikir edinmek adına bir önceki model Razr 60 Ultra çekilen fotoğraflara göz atabiliriz. Örneğin aşağıdaki fotoğraf, gece çekimi olmasına rağmen yeterli kalitede görünüyor.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın 1.499,99 dolara satılacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 67 bin 382 TL'ye denk geliyor. Elbette ki Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle birlikte fiyatı 130 bin TL'yi bulacaktır. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyatla satılabileceğini unutmamak gerekiyor.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Razr 60 ve Edge 70 modelleri Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Razr 70 Ultra'nın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişebileceğini ayrıca belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola, Razr 70 Ultra modelini 29 Nisan 2026 tarihinde tanıtacak. Bununla birlikte akıllı telefonun piyasaya sürülmesini bekleyenlerin de kafasındaki birçok soru işareti ortadan kalkacak. Örneğin bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı son derece kapsamlı şekilde açıklanıp gösterilecek. Bu da şu an eksik olan bazı noktaların tamamlanmasına yardımcı olacak.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70 Ultra'nın katlanabilir akıllı telefonlar arasında ön plana çıkacak modellerden biri olacağını düşünüyorum. Arkada oldukça büyük ekran mevcut. Hızlı bakış atmak için epey kullanışlı görünüyor. Ayrıca Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden birini kullandığını da unutmamak gerekiyor. Bu, telefonu oyun oynamayı sevenler için de cazip bir seçenek hâline getirecektir.