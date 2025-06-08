Yapay Zeka Artık Gelecekti İşlerinizi de Sizin Yerinize Yapacak!

ABD merkezli teknoloji devi Google, ünlü yapay zeka destekli asistanı Gemini'yi yeni özellikleriyle gelişmeye devam ediyor. Firma son olarak Gemini platformu için “Zamanlanmış Eylemler” isimli yeni bir özelliği daha hayata geçirdi.

Kullanıcıların gelecekteki işlerini daha planlı, verimli ve otomatik şekilde yapay zekaya yaptırmasını sağlayan Zamanlabilir Eylemler özelliği şimdilik sadece AI Pro ve AI Ultra abonelerinin kullanımına sunuluyor.

Gemini, Gelecekteki Görevlerinizi Tam Zamanında Gerçekleştirecek

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, belirli gün ve saatlerde gerçekleştirilmesini istedikleri görevleri önceden Gemini'ye planlayabilecek. Bu sayede, “Yarın sabah 10.00’de mail at”, " Çarşamba günü saat 15.00’te bana ödevlerimi hatırlat” ya da “Her pazar akşamı bana haftanın teknoloji haberleri ilet” gibi komutlar, Gemini tarafından otomatik olarak yerine getirilebilecek.

Üstelik kullanıcılar, zamanladıkları eylemlerin durumunu mobil bildirimler üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Google, konu hakkında yaptığı açıklamada kullanıcıların şu an için aynı anda maksimum 10 farklı geleceğe dönük görev planlanabileceğini aktarıyor.

Google’ın bu yeniliği, dijital asistan kavramını yeniden tanımlayabilir desek yanlış olmaz. Zira Gemini, bu özellikle birlikte artık yalnızca cevap veren bir araç olmaktan çıkıp, kullanıcıların günlük yaşamını planlayan ve yapılacak işleri de tek başına üstlenebilecek bir asistana dönüşebilir.

Görünüşe göre Zamanlanmış Eylemler özelliği, gelecekte yapay zekâ destekli asistanların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geleceğini şimdiden gösteriyor. Peki siz Gemini'nin yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...