Google'ın Hava Durumunu Ölçen Yeni Yapay Zeka Aracı En İyi Tahmincilerden Daha Doğru Sonuçlar Vermeye Başladı!

Yapay zeka yarışının büyük oyuncularından Google, pek çok farklı sektörde yeni yapay zeka ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Dev şirket son olarak, hava durumlarını tahmin etmesiyle epey dikkat çeken yeni yapay zeka aracı Google GenCast'i resmen tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez sergilenen yeni araç, başlangıçta birçok soru işaretine sebep olsa da, dünyanın en iyi hava durumu tahmincilerinden bile daha gerçekçi sonuçlar vermesiyle ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Google GenCast, Dünyanın En İyi Hava Durumu Tahmin Sisteminden Bile Daha Gerçekçi Sonuçlar Çıkardı

ABD merkezli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni Google GenCast halihazırda kullanılan gelişmiş hava durumu tahmin sistemlerinden daha başarılı sonuçlar çıkartabiliyor. Öyle ki, yeni aracın yapılan testlerde Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin gelişmiş ENS sisteminden çok daha iyi bir performans gösterdiği öne sürülüyor.

Aktarılanlara göre gerçekleştirilen testlerde 2019 yılı için hava tahminleri yapan Google GenCast, ENS’e kıyasla %97,2 oranında daha doğru sonuçlara imza attı. Aracın gösterdiği bu başarının arkasında ise GenCast'in testlerin yapıldığı 2019 yılından bir yıl önce 2018 verileriyle eğitilmiş olması yatıyor.

Google tarafından neredeyse 40 yıllık hava durumu bilgileriyle eğitilen GenCast, kendisine verilen verileri analiz ediyor ve 8 dakika gibi oldukça kısa bir sürede 15 güne kadar gerçekçi hava durumu tahminlerinde bulunabiliyor. Google'ın aracını yeni verilerle eğitmeye ve geliştirmeye devam ettiğini belirtelim.

Peki siz yeni Google GenCast hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...