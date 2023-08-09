Google, Gizli Mod Davasıyla Karşı Karşıya!

Teknoloji devi Google, gizlilik konularıyla ilgili başı dertte. Google, kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan 5 milyon dolarlık dava ile karşı karşıya.

Davanın Açılma Sebebi Ne?

Dava, Google'ın İncognito Modu olarak bilinen özelliği ile ilgili. İncognito Modu, kullanıcılara tarayıcıda gezinirken izlenmeme ve geçmişin kaydedilmeme avantajı sunuyor. Ancak dava açan kullanıcılar, Google'ın bu modda bile kullanıcıların verilerini izlediğini ve izleme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini iddia ediyorlar.

Yargıç, Google'ın İncognito Modu hakkındaki iddiaların yeterince ciddi olduğuna ve bu nedenle davanın daha detaylı şekilde incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Google ise İncognito Modu'nun kullanıcılara tarayıcı geçmişinin yerel olarak cihazda saklanmayacağını ve bu modun sadece cihazda yapılan işlemlerin geçmişini engellediğini belirtiyor. Şirket, kullanıcı verilerini takip etmediklerini ve izlemediklerini savunuyor.

Ancak dava açan kullanıcılar, Google'ın İncognito Modu altında bile kullanıcı izleme ve veri toplama faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia ediyorlar. Bu durum, özellikle gizlilik konusunda hassas olan kullanıcılar için endişe verici bir gelişme olarak görülüyor.

Dava sonucunda, Google'ın İncognito Modu hakkındaki politikalarının ne kadar şeffaf ve kullanıcı gizliliğine uygun olduğu konusu da ele alınacak. Şirketin bu dava sonucunda ne gibi değişikliklere gitmesi gerektiği veya gerekmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Google'ın İncognito Modu hakkında açılan 5 milyon dolarlık dava, teknoloji devinin gizlilik ve kullanıcı verileri konusundaki yaklaşımını ve politikalarını sorgulatıyor. Dava sonucunda alınacak kararlar, diğer teknoloji şirketlerine de örnek teşkil edebilir ve kullanıcı gizliliğinin korunması konusunda önemli bir adım olabilir.