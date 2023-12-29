Google, Gizli Sekme Açmanıza Rağmen Sizi İzliyor mu? Dava Sonuçlandı!

Google, Chrome tarayıcısını kullanırken "gizli modda" olmalarına rağmen kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini izlediği yönündeki iddialar üzerinde açılan davada 5 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi kabul etti.

Reuters'ın haberine göre avukatların Perşembe günü bir ön anlaşmaya vardıklarını duyurmalarının ardından, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Kaliforniya'daki dava için planlanan duruşmayı beklemeye aldı.

2020'de açılan ve Haziran 2016'dan bu yana "milyonlarca" Google kullanıcısını kapsayan toplu davada, Kaliforniya gizlilik yasalarının ihlali nedeniyle kullanıcı başına en az 5.000 dolar tazminat talep edildi.

Google 5 Milyar Dolar Tazminat Ödemeyi Kabul Etti

Gizlilik odaklı dava, Alphabet'in sahibi olduğu Google'ı, etkinlik verilerini kullanılan cihazdan kaldıran ancak ziyaret edilen web sitelerinin kullanımı izlemesine izin veren bir gizlilik ayarı olan "gizli moda" geçildiğinde bile kullanıcıların Chrome'daki tarama etkinliklerini izlemekle suçluyordu.

BBC'nin belirttiğine göre Google savunmasında, gizli modda veri toplama konusunda şeffaf olduğunu ve bunun web sitesi operatörlerinin "içeriklerinin, ürünlerinin, pazarlamalarının ve daha fazlasının performansını daha iyi değerlendirmelerine" olanak sağladığını söyledi.

Tazminatta anlaşmaya varılması Google'ı bir noktada büyük bir yükten kurtarmış olsa da, başka bir açıdan Google'ın tüm suçlamaları kabul ettiği anlamına da gelebilir.

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