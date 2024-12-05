Microsoft'un Windows 11 Baskısı: Ya Kabul Et Ya Terk Et, İşinize Geliyorsa

Eğer eski ama işlevsel bir bilgisayarınız varsa ve Windows 11’i bir şekilde çalıştırmayı başardıysanız, kötü bir haberimiz var: Microsoft bu işten pek hoşlanmamış gibi görünüyor. Şimdi, TPM 2.0 gibi güvenlikle alakalı şartları sağlamayan cihazlara karşı elindeki tüm silahları kuşanıp, kullanıcıları Windows 10’a dönmeye ya da yeni bir bilgisayar almaya zorluyor.

Windows 11’i çalıştırabilenler, cihazları uyumlu olmasa bile ufak tefek hileler yordamıyla bunu başarmıştı. Ama Microsoft, bu durumu kolayca kabullenmek yerine kullanıcıların sinirlerini zorlayacak yeni bir strateji geliştirdi.

"İtaat Edin veya Risk Alın"

Yeni bilgisayar satışlarını artırmak için bu TPM 2.0 şartının dayatıldığı dedikoduları herkesin dilindeydi. Çünkü Windows 10'dan 11’e geçiş yapmak isteyen bir kullanıcı, sisteminin yeterince güçlü olmasına rağmen bu küçük donanım eksikliği yüzünden yükseltme işlemini gerçekleştiremiyordu. Ve işin komiği, kullanıcılar birkaç basit adımla Windows 11’i bu uyumsuz cihazlarda çalıştırabiliyor.

Microsoft, bu durumdan memnun olmadı ve kullanıcıları "tehdit etmeye" başladı. Microsoft'un argümanı şu:

TPM 2.0 olmadan güvenlik açıkları yaşayabilirsiniz, önemli güncellemeleri alamayabilirsiniz ve bu da cihazınızı tehditlere açık hale getirir.

Burada bir miktar haklılık payı var diyebiliriz. Çünkü güvenlik yamalarını kaçırmak, cihazınızı zararlı yazılımlara karşı savunmasız bırakır. Ama bu, kullanıcıları yeni cihazlar almaya zorlamak için yapılan baskıyı elbette ki haklı çıkarmıyor.

Eğer eski bir bilgisayarda Windows 11 kullanıyorsanız ve bu uyarılardan usandıysanız ya Windows 10’a geri döneceksiniz ya da yeni bir bilgisayar alacaksınız. Herkesin yeni bir cihaz alacak bütçesi olmadığı düşünülürse, bu durum birçok kullanıcı için oldukça sinir bozucu. İşin ironik yanı, bu eski cihazlar Windows 11’i gayet iyi çalıştırabilecekken sadece bir çip eksikliği yüzünden dışlanıyorlar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Microsoft bu baskısında haklı mı yoksa bu kullanıcıların güvenliğini gözetmekten ziyade bir pazarlama stratejisi mi? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.