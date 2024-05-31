Google, Gmail Kullanıcılarına Bekledikleri Özelliği Sundu: Nasıl Kullanılacak?

Google, Gmail'in Android uygulamasına yeni bir Quick Reply özelliği ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların e-postalara daha hızlı ve kolay bir şekilde yanıt vermesini sağlayacak bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Bugün, Android telefonunuzda Gmail uygulamasını açarsanız, e-postaları yanıtlarken yeni bir kullanıcı arayüzü fark edebilirsiniz.

Google, bu özelliği geçen yılın kasım ayından beri sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyordu, fakat bu değişiklik ancak şimdi en son Android Özellik Sürümüyle yaygın olarak kullanıma sunuldu.

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Gmail'in Android uygulamasında gerçekleşen bu değişiklikle, kullanıcılar artık e-postalara yanıt vermek için tam ekran bir pencere açmak zorunda kalmadan, ekranın alt kısmında bir metin kutusu aracılığıyla hızlı yanıt verebilecekler.

Yeni arayüz, yanıt, tümüne yanıtla ve iletileri iletmek için butonları tek bir metin kutusuyla değiştiriyor. Ayrıca, bu metin kutusunun sol tarafında dosya eklemek için bir seçenek bulunuyor.

Kullanıcılar, hızlı yanıtlarının yanı sıra, emoji ve ileriye yönelik simgeler gibi seçenekleri de kullanabiliyorlar. Bu özellik, kullanıcıların e-postalara daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlayarak iş akışını iyileştirecek.

Quick Reply özelliği, Gmail'in Android uygulamasında geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandı. Bu güncelleme, kullanıcıların e-postaları daha hızlı ve kolay bir şekilde yanıtlayabilmelerini sağlayarak, Gmail deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Google'ın Gmail Android uygulamasına yakında eklemeyi planladığı Gemini butonu da kullanıcıların e-posta özetleri almasına ve sorular sormasına olanak tanıyacak. Bu yenilikler, Google'ın kullanıcıların verimliliğini artırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.