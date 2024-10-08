Google, Android Tabletlerin Görev Çubuğunda Son Kullanılan Uygulamaları Gösterecek!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, akıllı tabletler için yeni bir özelliği test ettiği konuşuluyor. İddialara göre firma Android tabanlı tabletlerin görev çubuğunu kullanılan son uygulamaları göstermesini mümkün kılacak yeni bir güncelleme için çalışmalara başladı. Detaylar haberde.

Son Kullanılan Uygulalamar Görev Çubuğunda Kısayol Olarak Gösterilecek

Google, Android tabletlerdeki görev çubuğunu geliştirmeye yönelik yeni bir özelliği test etmeye başlado. Android QPR Beta 2 sürümünde tespit edilen değişikliklere göre, şirket yakında kullanıcıların son kullandıklarını uygulamaları görev çubuğunda görmesine imkan tanıyacak.

Bilmiyenler için görev çubuğu, güncel durumda sadece altı sabitlenmiş uygulama ve iki önerilen uygulama sunuyor.Öneriler kısmındaki uygulamalar, kullanıcıların sık kullanımına göre belirleniyor. Ancak yakında yayınlanması beklenen güncelleme ille kullanıcılar en son kullandıkları uygulamalara anında ulaşabilecekler.

Şu anda beta sürümünde test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulup sunulmayacağı hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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