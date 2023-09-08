Google İnternet Ortamının Güvenini Artıracak O Hamleyi Yaptı!

Web'de sürekli artan tehditlere karşı koymak için Google, Chrome tarayıcının yerleşik koruma düzenini yenilenen Güvenli Tarama olarak yeniden tasarladı.

Tehditler aktif olarak geliştiği için kimlik avı, yeni Güvenli Tarama özelliklerinin özel bir odak noktasıdır. Kullanıcı verilerini çalmak ve kişisel bilgisayarlar ile akıllı cihazları tehlikeye atmak için yapılan bu girişimlerde kullanılan alan adlarının yüzde 60'ı, kaybolmadan önce on dakikadan daha kısa bir süre yayında kalıyor.

Bu, tehlikeli alan adlarının güncellenmiş yerel listesini giderek daha az kullanışlı hale getiriyor. Google'ın çözümü, mevcut URL'yi merkezi tehdit listesine göre gerçek zamanlı olarak kontrol eden canlı izlemedir. Google, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korumada yüzde 25 artış sunduğunu söylüyor.

Yeni Güvenli Tarama Nasıl Çalacak?

Dağıtılmış savunma sisteminin bu yeni sürümü, tarayıcınızın ziyaret ettiği URL'leri aktif olarak izliyor ve Google'ın tehdit olarak belirlediği internet kısmına girdiğiniz anda bir uyarı ekranı açıyor. Daha geniş bir dizi Chrome özelliği eklemesiyle birlikte gelen güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde herkes için yayında olması bekleniyor.

Kişisel Google hesabınıza bağlı veriler artık potansiyel olarak internetteki etkinliğinizin tam geçmişini içerdiğinden, gizlilik konusunda bir çelişki söz konusudur. Pek çok kullanıcı bu bilgiyi dünyanın en üretken reklamcılarından birine vermek istemeyebilir.

Güvenli Tarama sayfası koruma şemasını Chrome, Android, Gmail, Arama ve Google Ads'e entegre etmenin avantajlarını listeliyor, ancak kurulumun gizlilik yönü hakkında söylenecek çok az şey var. Güvenli Tarama'yı Chrome'da ve Google hesabınızda devre dışı bırakmak mümkün olsa da, tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açıktır.

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