Google, Güvenlik Açığı Ödül Programı'na Yapay Zeka Hataları Ekliyor!

Google, hem geliştiricilere hem de tüketicilere fayda sağlayacak bir hamleyle Güvenlik Açığı Ödül Programı'nı, üretken yapay zekâ ile ilgili hataları kapsayacak şekilde genişletti.

Şirketin hata ödül programı kullanıcıları güvende tutmak için tasarlanmış iyi bilinen bir girişim ve sadece 2022'de 12 milyon dolardan fazla olmak üzere yıllar içinde milyonlarca ödül havuzu sağlandı.

Bu yılın başlarında diğer önde gelen yapay zekâ şirketleriyle birlikte yapay zekâ sistemlerindeki güvenlik açıklarının keşfini ilerletmeyi taahhüt eden şirket, VRP'sini GenAI ile yapay zekâ destekli hataları kapsayacak şekilde genişletmenin sorumlu yapay zekâyı sağlamanın bir başka yolu olduğunu söyledi.

Güvenlik Açıklarına Üretken Yapay Zeka Desteği

Ele alınması gereken yeni nesil güvenlik açıkları hakkında konuşan Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Laurie Richardson ve Gizlilik, Güvenlik ve Güvenlik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Royal Hansen şunları söyledi:

"Üretken yapay zekâ, haksız önyargı potansiyeli, model manipülasyonu veya verilerin yanlış yorumlanması (halüsinasyonlar) gibi geleneksel dijital güvenlikten yeni ve farklı endişeler ortaya çıkarmakta. Bunun, güvenlik araştırmacılarını daha fazla hata göndermeye teşvik etmesini ve daha güvenli bir üretken yapay zekâ hedefini hızlandırmasını bekliyoruz."

Google'ın Güvenlik Açığı Ödül Programı, bir Google hesabının ele geçirilmesine izin veren en yüksek önem derecesine sahip güvenlik açıkları için 500 ila 31.337 dolar arasında ödeme yapıyor. En düşük uygun güvenlik açığı ödülleri bile 100 dolar ödemeyi vaat ediyor.