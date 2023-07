Editörlerin İşleri Tehlikede mi? Google Yeni Bir Yapay Zeka Aracı Test Ediyor!

Google'ın yeni yapay zekâ temelli bir aracı eğer başarıya ulaşırsa artık okumakta olduğunuz haberleri bile yapay zekâların yazması kaçınılmaz olabilir.

The New York Times'ın haberine göre Google, New York Times, Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi News Corp. gibi büyük yayın kuruluşlarına haberleri yazmalarında kullanabilecekleri yeni bir yapay zekâ aracı paylaştı.

Google'ın Yeni Yapay Zekâ Aracı Haber Şirketleriyle Paylaşıldı

Google'ın bu yeni yapay zekâ aracının adının Genesis olduğu bildiriliyor ya da en azından projenin çalışma başlığı bu gibi görünüyor.

The New York Times'a göre konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, aracın temel amacının bilgiyi almak ve ardından haber içeriği oluşturmak olduğunu paylaştı.

Google, Aracın Editörlere Asistan Görevi Görmesini Planlıyor

The New York Times'ın kaynaklarına göre, Google yeni araç fikrini gazeteciler için bir tür kişisel asistan olarak sundu ve bu sayede bazı görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olarak gazetecilerin zaman kazanmasını sağlayacak.

Yanlış bilgilendirme günümüzde önemli bir sorun ve gazetecilerin temel sorumluluklarından biri de okuyucuların yanlış yönlendirilmemesini sağlamak için doğruluk kontrolü yapmak. Yapay zekâ hızla gelişiyor olsa da pek çok konuda bazen yanlış veya alakasız bilgiler üretebildiğini biliyoruz.

Şimdilik bu araç test aşamasında ve gerek sektörü gerek editörleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak ilerleyen süreçte konuya dair daha çok bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Peki sizin bu yapay zekâ aracına dair düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.