Google, 2024'te Hangi Bard Özelliklerini İstediğinizi Bilmek İstiyor!

2024 yılına henüz girdiğimiz bugünlerde Google Bard ekibi, 2024 yılında görmek istediğiniz yeni özellikler ve değişiklikler için açık bir çağrı yaptı.

Google Bard subreddit'indeki "2024 Bard İstek Listesi", ekipteki bir ürün yöneticisinden geliyor. Google yetkilileri, "2024 yılında Bard'da ne gibi değişiklikler ve yeni özellikler görmek istediğinizi öğrenmek isteriz." diye soruyor.

Bard'da En Çok Talep Edilenler

Bunun yanı sıra X üzerinden ekibin bir başka üyesi "2024'e kadar Bard için en çok talep edilenleri" de derledi.

Halüsinasyon üzerinde daha fazla kontrol: olasılıkları ne zaman keşfedeceğinize, yeni bilgiler oluşturacağınıza ve mevcut bilgileri sorumlu bir şekilde özetleyeceğinize dair rehberlik 🧭 Genişletilmiş multimodalite: daha fazla kişilik seçeneği📹🎥🎙️📸📻❤️ Daha kolay erişim: herkes bir uygulama kullanmak ister🫡 Sınırlı yeteneklere erişim: Bard Advanced'i seveceksiniz 🚀

Gemini Ultra özellikli Bard Advanced "önümüzdeki yılın başlarında", metin dışı modaliteler ise "çok yakında" geliyor.

Bard Uygulaması Ne Zaman Gelecek?

Mobil cihazlarda insanlar Bard'ı tıpkı Microsoft'un Copilot'ta yaptığı gibi bir uygulama olarak kullanmak istiyor. Daha önce duyurulduğu kadarıyla Google'ın bu alandaki çözümü Android ve iOS'ta Bard ile Asistan (AWB) olacak.

Birinci taraf mobil işletim sisteminde AWB, mevcut Asistan'ın yerini alacak şekilde Google uygulamasına yerleştirilecek.

Peki siz Bard'ı şu ana dek kullandınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.