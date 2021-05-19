Google Haritalar'a Ani Fren Anlarından Kurtaracak Özellik Geliyor!

Google Haritalar, ani fren anlarından kaçınmanıza yardımcı olacak bir özellik alacak. Bunun yanı sıra Google'ın harita uygulamasına gelecek bir dizi yeni özellik, daha güvenli ve sorunsuz gezinmenize olanak sağlayacak.

Google Haritalar'ın Ani Fren Anlarından Uzak Tutan Özelliği

Google, sizi ani frenlemenin gerekli olduğu anlardan uzak tutmak için haritalar uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. Google'ın özellik ile ilgili yaptığı açıklamada belirli bölgelerde ani frenin daha çok görüldüğü belirtildi. Örneğin trafik akışının aniden yavaşlayabileceği bir kavşakta ani frenlemeye daha çok başvurulabiliyor.

Şirket, Virginia Tech Transportation Institute tarafından yapılan araştırmayı ileri sürerek ani frenlemenin sık görüldüğü bölgelerde kaza olasılığının da yüksek olduğunu ifade etti.

Bunu göz önünde bulunduran Google, harita uygulamasının yakın bir zamanda sürücüleri alternatif rotalardan gönderecek ve onları ani frenin nispeten yüksek oranda olduğu bölgelerden uzak tutacak bir özellik geliştirmek için makine öğreniminden yararlanacağını söyledi.

Google, harita uygulamasının halihazırda birden fazla rotayı zaten hesapladığını ancak gelecekte tahmini varış zamanının aynı olması veya iki tahmin arasındaki farkın çok az olması durumunda uygulamanın sürücülere ani fren yapma olasılığının daha düşük olduğu bir rotayı önereceğini belirtti.

Google Haritalar'ın ani fren anları için gelecek güvenli sürüş özelliğinin yanı sıra harita uygulamasına yakıt açısından daha verimli bir rota çizecek özellik de gelecek.

Ayrıntılı Harita Görünümünün Kullanılabildiği Bölge Sayısı Artıyor

Geçtiğimiz günlerde belirli bölgelerle sınırlı olmak üzere kullanıma sunulan yeni harita görünümü de yakın bir zamanda yayımlanacak güncelleme ile daha fazla bölgede yer alan iOS ve Android kullanıcıları ile buluşturulacak. Bu özellik, harita görünümünde olan kullanıcıların bölgedeki unsurları daha detaylı görmesini sağlayacak. Buna örnek olarak ağaçlar, yaya geçitleri, kaldırımlar vb. verilebilir.

Sürücülere Hangi Bölgenin Yoğun Olduğu Gösterilecek

Google Haritalar'ın şu an bazı bölgelerde kullanıma sunmuş olduğu yoğunlukla ilgili bilgilendirme özelliğinin kullanılabileceği bölge sayısı artıyor. Google'ın harita uygulamasının Android ve iOS sürümlerinden herhangi birini kullanan kişiler, önümüzdeki aylarda bir bölgenin normalden çok daha yoğun olması durumunda yeni bir rota hesaplatma olanağına sahip olacak.