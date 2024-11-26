Google Haritalar Ölüme Götürdü: Eksik Köprüde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Eğer siz de benim gibi ister yaya ister araçla olsun Google Haritalar'a "gözünüz kapalı" güvenenlerdenseniz bu haberi okumanızda fayda var. Hindistan’da üç kişi Google Maps’in yanlış yönlendirmesi sonucu yarım kalmış bir köprüden nehre uçarak hayatını kaybetti. İşte detaylar!

Google Haritalar’ın Hatası Üç Can Aldı

Teknoloji her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bizi bir oranda tembelliğe de itiyor. Örneğin bir zamanlar araba kullanacağınız şehri tanımanız ya da tabelalara ve yola dikkat ederek ilerlemeniz gerekirken, günümüzde Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi servisler nereye, nasıl, hangi hızda ve ne kadar sürede gideceğinizi bile söylüyor.

Ancak insan yapımı her şey gibi teknoloji de bazen bizleri yarı yolda bırakabiliyor. Hindistan’da yaşanan son olay da bunun üzücü bir örneği oldu. Gurugram’dan Bareilly’ye seyahat eden üç kişi, Google Haritalar'ın yönlendirmesiyle bir köprüye dönmek üzere yol aldı.

Ancak nehir üzerindeki bu köprü, aylar önce yaşanan sel felaketi nedeniyle kısmen yıkılmıştı ve yeniden inşa çalışmaları tamamlanmamıştı. Gece karanlığında, yetersiz ışıklandırma nedeniyle köprünün hasarlı kısmını fark edemeyen araç nehre uçtu. Araçta bulunan üç kişi de hayatını kaybetti.

Yetkililer, telefon kayıtlarına dayanarak kazazedelerin kaza anına kadar Google Haritalar’ı kullandıklarını belirtti. Bu trajik olayın ardından mağdur aileler hem yetkililere hem de Google’a tepki gösterdi. Eleştiriler, güvenlik işaretlerinin eksikliği, köprünün kapatılmaması ve haritaların yanlış bilgi sağlaması üzerinde yoğunlaştı.

Bu tür kazalar ne yazık ki ilk kez yaşanmıyor. Google daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Şirket henüz bu durumla ilgili bir açıklama yapmazken, uzmanlar harita uygulamalarının sadece bir rehber olduğunu ve sürücülerin mutlaka dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.