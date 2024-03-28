Google'ın Bir Hizmetine Daha Gemini Geliyor: Nasıl Kullanılacak?
Google yeni bir hizmetine daha Gemini yapay zekasını entegre edecek ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak. Peki nasıl kullanıcılacak? İşte detaylar!
Google, her geçen gün yapay zeka alanında kendini daha fazla geliştiriyor. Şirket, tasarladığı ve kullanıma sunduğu yeni yapay zeka modellerini telefon modellerine veya kullanılan hizmetlerine getirmeye de devam ediyor.
Son açıklanan bilgiye göre Google'ın en sevilen yapay zekası Gemini'nin Google Haritalar'a entegre edilecek. "Daha iyi bir telefon asistanı" haline getirilmesi için üzerinde çalışılan yapay zeka, yakında artık Google Haritalar'da yol tarifi istendiği zaman navigasyonu otomatik olarak başlatacak.
Google Haritalar'a Gemini Yapay Zekası Geliyor
Google Haritalar Uzantısı ile entegre edilmiş bir şekilde çalışacak olan Gemini, kullanıcılara gidecekleri lokasyonu yazmalarına gerek olmadan "Beni x'e götür" veya "X yere git" şeklinde komut vermelerinin yeterli olmasını sağlayacak.
Bu komuttan sonra Gemini rotayı oluşturmanın yanı sıra yolun ne kadar süreceği, kaç kilometre olduğu ve yol tarifi bağlantılarını kullanıcılara sunacak. Gemini ile kolaylaşacak olan uygulama sayesinde sürücüler, yeni gelen güncelleme ile bu özelliğe artık erişebilecek.
Google'ın Yeni Yapay Zekası Gemini Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yapay zekâ alanında önemli yatırımlara imza atan Google bu sefer farklı bir yapay zekâ aracı ile gündeme damgasını vuruyor. Gemini adı verilen bu araç dijital içerik üretiminde aktif olarak kullanılabiliyor.
Yeni gelen güncelleme notunda ise şunlar yazıyor:
- “Gemini uygulaması ayarlarınızda Workspace uzantınız açıksa, artık Gemini uygulamasıyla hatırlatıcıları ve takvim girişlerini ayarlamak için sesinizi kullanabilirsiniz. Çalışma alanı uzantısının kullanılabilirliği ülkeye göre değişir."
- "Sesli komutları otomatik göndermeyi içerecek şekilde güncelledik. Artık 'gönder' tuşuna basmanıza gerek yok."
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