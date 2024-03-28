Google'ın Bir Hizmetine Daha Gemini Geliyor: Nasıl Kullanılacak?

Google, her geçen gün yapay zeka alanında kendini daha fazla geliştiriyor. Şirket, tasarladığı ve kullanıma sunduğu yeni yapay zeka modellerini telefon modellerine veya kullanılan hizmetlerine getirmeye de devam ediyor.

Son açıklanan bilgiye göre Google'ın en sevilen yapay zekası Gemini'nin Google Haritalar'a entegre edilecek. "Daha iyi bir telefon asistanı" haline getirilmesi için üzerinde çalışılan yapay zeka, yakında artık Google Haritalar'da yol tarifi istendiği zaman navigasyonu otomatik olarak başlatacak.

Google Haritalar'a Gemini Yapay Zekası Geliyor

Google Haritalar Uzantısı ile entegre edilmiş bir şekilde çalışacak olan Gemini, kullanıcılara gidecekleri lokasyonu yazmalarına gerek olmadan "Beni x'e götür" veya "X yere git" şeklinde komut vermelerinin yeterli olmasını sağlayacak.

Bu komuttan sonra Gemini rotayı oluşturmanın yanı sıra yolun ne kadar süreceği, kaç kilometre olduğu ve yol tarifi bağlantılarını kullanıcılara sunacak. Gemini ile kolaylaşacak olan uygulama sayesinde sürücüler, yeni gelen güncelleme ile bu özelliğe artık erişebilecek.

Yeni gelen güncelleme notunda ise şunlar yazıyor: