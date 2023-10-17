Google Haritalar Sürücüleri Hız Cezası Almaktan Nasıl Kurtarıyor?

Google Haritalar kullanıcıları, uygulamanın kendilerine seyahat ettikleri güzergâhlar boyunca hız sınırını göstereceğini bilirler. Bu, hız sınırı tabelasının düzgün bir şekilde görülemediği günlerde oldukça kullanışlı bir özelliktir ve eğer bilmediğiniz bir bölgede otomobil kullanıyorsanız, Google Haritalar'a hızlı bir bakış size ne kadar hızlı gitmeniz gerektiğini gösterir.

Google sağladığı hız verisine yönelik bugün yayınlanan bir gönderide Google, sahip olduğu kaynaklardan birinin "tabela bulunmayan farklı yol türleri için varsayılan hız sınırlarının ne olduğunu bilmemize yardımcı olan yerel yönetimlerden alınan yetkili veriler" olduğunu söylüyor.

Örneğin, Kaliforniya'da yerleşim alanlarında varsayılan hız sınırı saatte 25 mildir ve bazı hız sınırları günün saatine, hava durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Google, bu değişen hız sınırlarını takip etmek için yapay zekâ ve görüntülerden yararlanıyor.

Google Hız Verileri İçin Street View ve Yapay Zekayı Kullanıyor

Google, hangi tabelaların hız sınırı tabelası olduğunu anlamak için Street View ve üçüncü taraf kaynaklardan alınan görüntülerin yanı sıra yapay zekâ yeteneklerini de kullanıyor. Belirli bir işaret diğer ülkelerdeki hız sınırı işaretlerinden farklı görünse bile Google, sürücülere belirli bir ülkedeki hız sınırının ne olduğunu gösterip göstermediğini belirleyebiliyor.

Bir topluluktan gelen talepler nedeniyle bir hız sınırı değiştirildiğinde veya trafik koşulları geçici veya kalıcı olarak değiştirildiğinde, Google trafik düzenlerine bakarak bunu kontrol edebiliyor. Sürücülerin belirli bir bölgede sürekli olarak hız sınırının altında otomobil kullandığını tespit ederse, bu durum hız sınırının düşürüldüğüne dair bir işaret olabilir ve Google bunu anlayabiliyor.

Ardından Google, yerel yönetimlerden gelen resmî verilere ve yenilenmiş Street View görüntülerine bakarak bir değişikliğin onayını aramaya başlıyor.

Otomobil Üreticilerine Hız Verileri Doğruluğu Zorunluğu

Otomobil üreticilerinin, otomobillerine belirli özellikler eklemelerine yardımcı olması için hız sınırı verilerini bilmeleri gerekiyor. Destekli sürüş veya tam otomatik sürüş özelliklerinin çalışabilmesi için otomobillerin de tıpkı insan sürücüler gibi doğru hız sınırı bilgisine sahip olması gerekiypr.

AB'nin Genel Güvenlik Düzenlemeleri (GSR), Temmuz 2024'ten sonra tescil edilen yeni otomobillerin her zaman yasal hız sınırını gösteren bir akıllı hız yardımı (ISA) özelliğine sahip olmasını gerektiriyor. Bu özellik, sürücüleri hız yapmaları hâlinde uyarmaya yarıyor.

Google, gereksinimleri karşılamak için otomobilerin herhangi bir sürüşün en az %90'ında doğru hız sınırlarını göstermesi gerektiğini söylüyor.

Şimdilik bu kriterleri geçen bazı otomobiller mevcut ve Google bu alanda yürüttüğü çalışmalarda oldukça titiz davranıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.