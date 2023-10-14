Kaza Testi: İki Elektrikli Mercedes Kafa Kafaya Çarpışırsa Ne Olur?

Dünyanın önde gelen otomobil markası Mercedes-Benz, üretilen araçların ne kadar dayanıklı olduğunu görebilmek adına kaza testleri yapıyor. Yaptığı testlerle gerçek hayattaki kazalara hazırlanan şirket, bir ilke imza attı.

Dünyanın ilk herkese açık çarpışma testini gerçekleştirdi. İki gerçek elektrikli aracını çarpıştıran şirketten ayrıntılı bir video yayınlandı. Her iki aracın da testten başarılı sonuç aldığı görüldü. İşte haberimizin devamı...

Elektrikli Mercedes-Benz EQA ve EQS Kafa Kafaya!

Türkiye'de de satışları bulunan elektrikli Mercedes-Benz EQA ve EQS, kaza testi için birbirine çarptırıldı. 56 km/s hızda kafa kafaya çarpışan iki aracın da büyük oranda sağlam kaldığı görüldü.

Çarpışmanın ardından elektrikli araçların yolcu bölümünün sağlam kaldığı ve kapılarının hâlâ açılabilir olduğu gözlemlendi. Bu kadar yüksek hızla çarpışan iki aracın kapılarının açılabilmesi, gerçek hayattaki kazalarda arama kurtarma ekipleri için büyük bir nimet.

2,2 ton ağırlığındaki elektrikli araçların yüksek voltajlı elektrik altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. Aracın bu fonksiyonun çarpışma esnasında otomatik olarak kapanması da bir diğer avantaj.

Kaza testini başarıyla tamamlayan araçlar için şu açıklama yapıldı:

“Çarpışmanın ardından araçlarda meydana gelen geniş çaplı deformasyon uzman olmayanlar için endişe verici görünebilir. Ancak Mercedes-Benz mühendisleri için bu durum, araçların deforme olarak çarpışmanın enerjisini etkili bir şekilde emebildiğini gösteriyor.”

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Araç Güvenliği Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen kaza testi, Mercedes‑Benz'in otomobil üretiminde gerçek hayattaki kazalara yönelik nasıl bir yol izlediğini gözler önüne serdi.

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