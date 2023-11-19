Google Haritalar Güncellendi: Renkler Değişti!

Google Haritalar, arayüzündeki ufak tefek renk değişiklikleriyle kullanıcılara yeni bir güncelleme sunuyor. Artık mobil uygulamada haritada görünen yolların, denizlerin ve göllerin renkleri biraz daha farklı olacak.

Yollar Artık Sarı Değil!

Google Haritalar'ın yeni güncellemesinde görülen en büyük fark yolların renginde oldu. Daha önce sarı renge sahip olan yollar artık koyu gri şeklinde görünecek. Böylelikle haritadaki otoyolların daha belirgin olacağı düşünüldü.

Haritadaki bir diğer değişiklik ise denizlerin ve göllerin renginde yapıldı. Güncellemeden önce denizler ve göller mavi renkte görünüyordu. Yeni gelen değişiklikle beraber artık mavi değil turkuaz oldu.

Gelelim parklara ve yeşil alanlara. Artık ormanlar ve parklardaki yeşil alanlar daha açık tonda bir yeşil rengine sahip olacak. Çok büyük bir farklılık olmasa da yeni renk tonları kullanıcıların yollarını daha rahat bulabilmesi için oluşturuldu.

Renk tonu değişikliklerinin yakında tüm Android ve iOS kullanıcılarına açılması ve web sürümünde de kullanılması bekleniyor.

Peki siz Google Haritalar'ın yeni renk tonlarını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.