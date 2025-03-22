Google Haritalar'da Binlerce Sahte Konum Oluşturan Çete Çökertildi

Google'ın uzun yıllardır sevilerek kullanılan Haritalar isimli platformu, fiziksel bir işletmeye sahip olan her kullanıcının Haritalar'da yeni bir konum işaretlemesine olanak tanıyor. Ancak bazı kişiler, bu durumu suistimal ederek platformda kullanıcıları yanıltan sahte konumlar ekleyebiliyor.

İşte bu sahte konumları eklemek için dünya genelinde organize edilen bir çete nihayet ifşa oldu. Google açtığı soruşturma kapsamında Haritalar uygulamasında onbinden fazla sahte konum ekleyen çeteyi dava etti.

Google, Haritalar'ı İşgal Eden On Binden Fazla Sahte Konumu Kaldırdı

ABD merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada Haritalar uygulamasına organize bir şekilde uydurma işletme profilleri oluşturup sahte konumlar ekleyen kişileri tespit edip dava ettiğini duyurdu. Firma, bu kişiler tarafından açılan on bini aşkın fazla sahte konumu Haritalar platformdan kaldırıldığını da bildirdi.

Yaptığı açıklamada, bir çok dolandırıcının çeteleşerek sahte işletme profilleri oluşturup bunları sattığını söyleyen Google Süreç, Teksas'taki bir işletmenin kendisini taklit eden ruhsatsız bir çilingiri bildirmesiyle bu kişilere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başladığını belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda, birçok işletme kaydının ya tamamen uydurma olduğu ya da gerçek işletmelere ait hesapların ele geçilirip kullanıldığı ifade ediliyor.

Dolandırıcılığın genellikle acil hizmetlerde yoğunlaştığını ve sahte profiller aracılığıyla kullanıcıların gerçek olmayan firmalara yönlendirildiğini bildiren Google, birçok kullanıcının genellikle sahte işletmelerin yüksek ücret talepleriyle karşılaştığını da dile getirdi. Şirket, sahte konum organizasyonlarına yönelik açılan davada kazanılacak tazminatları dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlara bağışlanacağını da duyurdu.

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