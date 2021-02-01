Google Haritalar Sokak Görünümü Yenilendi!

Google Haritalar sokak görünümü tasarımında değişikliğe gitti. Mobil kullanıcıların dünyanın herhangi bir bölgesini incelerken karşılaştığı en büyük zorluklarından birine değinildiği güncelleme sayesinde Google Maps'in mobil sürümünü kullanan kişilerin bir kısmı büyük bir kolaylık elde etti.

Google'ın harita uygulaması için yayımlamış olduğu güncellemeyi alan bu kullanıcılar artık bölünmüş ekran özelliğini kullanarak sokak görünümü ve harita görünümünü aynı anda görüntüleyebiliyor.

Google Haritalar Sokak Görünümü Nasıl Görünüyor?

Google Haritalar'ın eski sürümlerinde sokak görünümüne ihtiyacı olanlar genellikle harita uygulamasının masaüstü sürümünü tercih ederdi. Uygulamanın Android sürümündeki sokak görünümü özelliği son derece faydalı bir özellik olsa da kullanıcılar nereye gittiğini bilemediğinden ötürü harita uygulamasının kullanımını çoğunlukla kafa karıştırıcı buluyordu.

Uygulamanın geliştiricileri, mobil kullanıcıların çok uzun yıllardan beri takıldığı sorunlardan birine değindiği bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme eşliğinde "Street View" olarak da bilinen "Sokak Görünümü" modundayken aynı zamanda haritayı da görüntülemek mümkün hale geldi. Uygulamanın aldığı güncelleme söz konusu özelliğin kullanımını çok daha kolay bir hale getirdi.

Uygulama kullanıcılara artık bölünmüş ekran sunuluyor. Bölünmüş ekran görünümünü etkinleştirmek için Google Haritalar'da herhangi bir bölgeyi sokak görünümünde görüntülemeyi açmışken sağ alt köşede yer alan genişletip daraltma butonuna tıklamanız gerekiyor. Bölünmüş ekran özelliği açıldığında haritada nerede olduğunuzu ve hangi yöne baktığınızı görebilirsiniz.

Bu özelliğin şimdilik belirli kullanıcılar tarafından kullanılabildiğini unutmayın. Yeni özellik, her Google Maps kullanıcısının deneyimine yakın bir zamanda ulaşacaktır.

Google'ın harita uygulaması kendisini geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın geçtiğimiz günlerde yalnızca dört şehirle sınırlı olan bir özelliği de harita görünümünü daha ayrıntılı bir hale getirmişti. Bu özellik şimdilik Londra, Tokyo, New York ve San Francisco bölgeleri ile sınırlı olsa da bu tür geliştirmelerin ilerleyen günlerde dünyanın büyük bir kısmını kapsayacak bir şekilde kullanıma sunulacak ve kullanıcılar ağaçlık bölgeleri ve benzerlerini eskisinden çok daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilecektir.

Google Haritalar Nasıl İndirilir?

Google Haritalar'ın son sürümünü indirmek için aşağıda işletim sisteminizi seçtikten sonra "İndir" butonuna tıklayın. Aşağıdaki "İndir" butonuna tıkladıktan sonra yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfa üzerinde "İndir" butonu göreceksiniz. Önünüze gelen sayfadaki "İndir" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.