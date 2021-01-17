Yeni Google Haritalar Güncellemesi, Sokakları Daha Detaylı Gösteriyor

Yeni Google Haritalar güncellemesi, uygulamanın belirli bir bölgede yaşayan kullanıcılarına sokakları daha ayrıntılı bir şekilde sunmaya başladı. Belirli bir bölge ile sınırlandırılarak yayımlanan güncelleme ile sokaklarda yer alan ağaçlar, dağlık bölgeler, kurak bölgeler çok daha detaylı bir biçimde gösteriliyor. Haritalar uygulamasını keşif yapmak için kullananlar artık belirli bölgenin doğal özellikleri hakkında çok detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilir.

Yeni Google Haritalar Güncellemesi Şimdilik 4 Şehirle Sınırlı

Google’ın özellikle sık sık seyahat yapanlar tarafından kullanılan harita uygulaması, kullanıcı deneyimini maksimum seviyeye çekmek için yeni bir hamlede bulundu. Şirket, uygulamanın keşif özelliğini daha da ayrıntılı bir hale getirdi. Varsayılan, uydu görünümü ve sokak görünümü olmak üzere üç görüntüleme biçimi olan hizmet şimdi de yeni bir teknik kullanarak uydu görüntülerini daha gerçekçi hale getiriyor.

Şirketin yeni güncellemesi şimdilik sadece dört şehirle sınırlı olarak yayımlandı. Bu güncelleme sayesinde dört şehirden birinde yer alan uygulama kullanıcıları kurak, karlı, ormanlık ve dağlık bölgeler hakkında çok daha ayrıntılı olarak bilgi sahibi olabiliyor. Yeni güncellemeden faydalanan kullanıcılar artık belirli bir bölgenin özelliklerini bir bakışta anlayabiliyor.

Güncelleme şimdilik Londra, New York, San Francisco ve Tokyo’da yer alan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor olsa da güncelleme 2021 yılının ilerleyen aylarında diğer ülkelerin de kullanımına açılacak. Size özelliğin nasıl göründüğüne dair fikir sahibi yapacak görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Soldaki fotoğraf güncelleme öncesinde nasıl göründüğünü gösterirken sağdaki fotoğraf ise güncelleme sonrasında nasıl göründüğünü gösteriyor.

1. Londra

2. Tokyo

3. New York

4. San Francisco

Google Maps’e eklenen özellik görünüşe göre şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Birleşik Krallık ile sınırlı olarak kullanılabiliyor. 2021 yılının sonuna doğru bu ülkelerin diğer şehirlerinde de kullanılmaya başlanacaktır ancak özelliğin tüm dünyada ne zaman kullanıma açılacağı şimdilik soru işaretini korumaya devam ediyor.

Peki, harita uygulamasına eklenen bu özellik hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeni özellik kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından konu ile ilgili bütün görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.