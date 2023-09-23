Google Haritalar Bir Sürücüyü Hasarlı Köprüden Geçirdi: Hayatını Kaybetti!

Günümüzde neredeyse herkes bilmediği yollarda mutlaka bir navigasyondan yardım alıyor. İşte ABD'deki bir vatandaş da sıradan bir şekilde aracını sürerken Google Haritalar'ın yanlış yönlendirmesi yüzünden hayatını kaybettti.

Navigasyonun sürücüyü hasarlı bir köprüden geçirdiği söylendi. Hayatını kaybeden sürücünün ailesi Google'a dava açtı.

Köprü 10 Yıldır Yıkıkmış!

Anlatılana göre iki çocuk babası Philip Paxson, bir dostlarının doğum günü partisine ailesiyle birlikte katıldı. Karısı ve çocuklarını eve bırakan adam, yabancı bir bölgede olduğu için aracını navigasyonun tarifine göre sürüyordu.

Navigasyon ona Kuzey Carolina'daki hasarlı bir köprüyü işaret etti. Ancak iddiaya göre o köprü yaklaşık 10 yıl önce yıkılmıştı ve etraftaki uyarı levhaları da kaldırılmıştı. Bu sebeple adam aracıyla birlikte nehre düşerek hayatını kaybetti.

Sürücünün ailesi başta Gogle olmak üzere ihmale sebep olan diğer kişileri de dava etti. Google ise konuyu araştıracağını söyleyerek aileye taziye mesajını iletti.

Google sözcüsü “Paxson ailesinin acısını derinden paylaşıyoruz. Google Haritalar ile amacımız doğru navigasyon sağlamaktır ve bu durumu araştırıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Philip'in eşi Alicia Paxson ise eşinin ölümünü şu ifadelerle anlattı:

“Kızlarımız babalarının nasıl ve neden öldüğünü sorup duruyor. Bunu onlara açıklayacak kelime bulamıyorum çünkü bir yetişkin olarak bile GPS yönlerinden ve köprüden sorumlu olanların nasıl insan hayatına bu kadar kayıtsız kalabildiklerini anlayamıyorum.”

Elbette bu kaza navigasyon kaynaklı ölümlerin ilki değil. Daha önce de pek çok kez yanlış yönlendirmeler yüzünden trafik kazası yaşandı.

Ancak bu Google ve diğer navigasyon hizmeti sunan şirketler için büyük bir itibar kaybına sebep oluyor. Her şeyden öte, insan hayatını tehlikeye atıyor.

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