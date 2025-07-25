Google Haritalar Kullanıcıları Dikkat: Yakında Kaldırılıyor

Google, 2018'de sosyal bir platforma dönüştürmek istediği Google Haritalar için geliştirdiği özelliği bitirme kararı aldı. Önce Android kullanıcıları, sonraki yılda ise iOS kullanıcılarına açılan "takip etme" özelliği rafa kaldırılıyor.

Google Haritalar'daki takip etme özelliği normalde kullanıcıların paylaştığı fotoğraf ve videoları takipçilerin önüne çıkarıyordu. Bir nevi sosyal platform görevi görüyordu. Dahası, kullanıcı yorumları da yine bu servisten görünüyordu. Uygulamanın beklenen etkiyi yaratmaması, Google'ı hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medya benzeri sistem, Eylül 2025'te kaldırılacak.

"Takip Et" Özelliği Local Guides Platform'a Yönlendiriyor

Eylül 2025'e kadar platformdaki tüm kullanıcı verilerinin silineceği doğrulandı. Uygulama, takip aksiyonunu "Local Guides Connect" adlı bir platforma yönlendirmeye başladı. Burası bir nevi foruma benziyor ve kullanıcılara fotoğraf ekleme, puan verme ve harita bilgisi düzenleme şansı veriyor.

Takipleşme butonu ise yavaş yavaş tarihe karışıyor. Takipçi verileri silindikten sonra kullanıcıların gizli profillerine gelen takip isteklerini onaylamakla uğraşmayacakları da belirtildi.

İşletmelere Özel Takip Seçeneği de Kaldırıldı

Bu takip sistemi bireyseldi. Daha öncesinde aynı sistemin işletmelere özel sunulan versiyonu kaldırılmıştı. Ocak ayında tamamen kaldırılan sistem için herhangi bir duyuru da yapılmamıştı. Ancak işletmelere özel versiyon, bireysel versiyondan bir tık daha önemliydi. Kullanıcılar, etkinlik ve kampanya duyurularını buradan takip edebiliyordu.