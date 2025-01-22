Google Haritalar'ın Tasarımı Değişiyor: İşte Önemli Yenilikler!

ABD merkezli teknoloji devi Google, yüz milyonlarca kullanıcının günlük hayatta sıkça tercih ettiği Google Haritalar uygulamasını yenilemeye devam ediyor. Şirket son olarak ünlü uygulamanın arayüzünde küçük çaplı bir tasaerım değişikliği için düğmeye bastı.

Uygulamanın Android sürümünde test edilen yeni tasarım değişikliği, her ne kadar ufak çapta da olsa uygulamaya daha sade ve daha estetik bir görünüm kazandıracak.

Google Haritalar Profil Bölümü Yenileniyor

Aktarılanlara göre Google, Haritalar uygulamasının "25.04.01.x" kodlu Android sürümünde yeni bir tasarım değişikliğini test etmeye başladı. Yeni değişiklik, kullanıcıların profillerini görüntülediği "Siz" bölümü ve "Katkıda Bulun" sayfasınlarını daha sade ve estetik bir görünüme kavuşturduğunu söyleyebiliriz.

Görüntülerde görebileceğiniz üzere, Haritalar'da profil bölümünde yer alan mekan kaydetme ve favori sekmelerinin arayüzü daha sade ve modern bir görünüm kazanmış. Bununla birlikte son ziyaret edilenler bölümü, artık da estetik açıdan daha göze yakışır widget'larla temsil ediliyor.

Aslında bakacak olursak, söz konusu tasarım değişikliklerinin aynısı geçtiğimiz sene ilk olarak Keşfet sayfasında uygulanmıştı. Yeni sürüm ile birlikte bu tasarım değişikliğinin sözünü ettiğimiz diğer bölümlere de ulaştırıldığını görüyoruz. Şimdilik test edilen söz konusu özelliklerinin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

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