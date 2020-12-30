Yılların Google Hizmeti Kapatılıyor!

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcısı tarafından tanınan teknoloji devi, birkaç gün sonra uzun yıllardır hizmet vermekte olan bir servisi kapatacağını duyurdu. Bu Google hizmeti ile ilgili bilgilendirme yazısı yayımlayan şirket, kullanıcıların hizmet erişime kapatılmadan önce yapılması gerekenlere dair önemli uyarılarda bulundu.

Bir Google Hizmeti Daha Kapatılıyor

Ürün ve hizmetleri dünya genelinde en çok kullanılan şirketlerden Google sadece birkaç gün içinde internet kullanıcıları tarafından uzun bir zamandır kullanılan servisi kapatacağını açıkladı. Bu açıklama şirket tarafından ilk olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yıla ve aynı zamanda hizmetin kullanımının sona ereceği tarihe çok az bir süre kalmışken kullanıcılara bir hatırlatmada daha bulunuldu.

Google Cloud Print olarak adlandırılan bu hizmet, bazı internet kullanıcılarının hala varsayılan yazdırma seçeneği olmaya devam ediyor. Bu seçenek bazı kullanıcılar tarafından hala varsayılan bir seçenek olduğu için yakın bir zamanda erişime kapatıldığında internet kullanıcılarının açısından birtakım sorunlar meydana gelebilir. Bu kişilere Chrome gibi uygulamalarda yazdırma seçeneklerini yeniden ele alması ve yedekleme işlemlerini yapması tavsiye ediliyor.

Google, Chrome OS cihazlarına sahip kişilerin istediği herhangi bir belgenin yazdırılmasını sağlamasının kısa ve pratik bir yolu olarak 2010 yılında Cloud Print’i hizmete sunmuştu. Chrome OS’de yazıcı desteğinin yeterince iyi olmadığı zamanda çözüm olarak kullanıma sunulan bu hizmete olan ihtiyaç 2017 yılında sunulan yeni bir seçenekle birlikte sona erdi. Chrome OS kullanıcıları artık bulut hizmetine gerek olmadan herhangi bir yazıcı ile doğrudan bağlantı kurma imkanına sahip.

Şirket, Cloud Print’in kullanıma kapatılacağını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “2020’nin sonuna kadar alternatif bir yazıcı seçeneği kullanmaya başlamanızı ve mevcut seçeneğinize ilişkin işlemlerinizin yedeklemelerini yapmanızı tavsiye ederiz. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Cloud Print artık desteklenmeyecek ve işletim sistemini kullanan cihazların hiçbirinde Cloud Print kullanılarak yazma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Aralık 2020’nin sonunda 'Drive'a Kaydet' seçeneği Windows, MacOS ve Linux cihazlarda kullanılmamaya başlayacak. Belgeleri ön izleme kısmından Google Drive'a kaydedebilirsiniz.”

Şirket en son eski mesajlaşma hizmetini erişime kapatmış ve kullanıcıları yeni alternatife yönlendirmişti. Siz şirketin son zamanlarda kapattığı hizmetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.