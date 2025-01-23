Artık HTC Yok, Google XR Diyeceksiniz

Son dönemlerde yalnızca yapay zeka değil sanal ve artırılmış gerçeklik (XR) alanında da önemli adımlar atan Google, bu kapsamda HTC'nin XR iş biriminin bir kısmını bünyesine kattı.

Söz konusu birim için 250 milyon dolar bedel ödendi. Görünen o ki şirket, yakın zamanda tanıttığı Android XR platformunu geliştirmek üzere tüm imkanlarını kullanıyor ve genişletiyor.

HTC Mühendisleri Google'a Transfer Oluyor

HTC VIVE mühendislik ekibinin bir kısmı Google'a transfer edilecek. Google'a sınırlı fikri mülkiyet hakları tanınırken, HTC kendi teknolojisini geliştirme ve kullanma hakkını elinde tutmaya devam edecek.

Google ve HTC'nin ilk büyük ortaklığı değil bu; hatırlarsanız Google, 2017 yılında HTC'nin akıllı telefon birimini 1,1 milyar dolara satın almıştı.

XR Teknolojisi Daha Hızlı Gelişecek

Google, gerçekleşen anlaşmanın Android XR platformunun geliştirilmesinde epey faydası olacağına ve süreci hızlandıracağına inanıyor. Meta ve Apple gibi teknoloji devleri şu an bu alana öncülük ederken, Google'ın vites attırması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.

Google attığı adımlar ve yaptığı ortaklıklarla "biz de buradayız" mesajı vermeye çalışıyor. Bununla da yetinmeyecek, aynı zamanda liderlik koltuğuna da göz dikecek. Ancak diğer devleri koltuğundan etmek için yeteri kadar güç toplayabilecek mi göreceğiz.