Android XR'ın İlk Askeri Samsung Project Moohan Görücüye Çıkıyor

Google'ın yakın zamanda tanıttığı Android XR teknolojisi, giyilebilir teknolojide yeni bir dönem açıyor. Android XR'ın ilk temsilcisi ise Samsung'tan geliyor.

Project Moohan adlı ilk Android XR başlığı, piyasanın "baba" isimlerinden Apple Vision Pro ile aynı alanda yol alacak. Qualcomm’un Snapdragon XR2 Plus Gen 2 platformu ile çalışan bu bağımsız cihazın, 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Samsung’un Project Moohan prototipi, ilk bakışta kayak gözlüklerini andıran bir tasarıma sahip. Bu tasarım, Vision Pro’ya benzer bir estetik sunsa da, dış ekran gibi Apple'ın özelliklerini birebir kopyalamaktan kaçındığını ilk bakışta anlaşılıyor. Cihazın cam yüzeyi işlevsellikten ziyade estetik bir görünüm katmak için iliştirilmiş.

Qualcomm Snapdragon XR2 Plus İşlemcisiyle Çalışıyor

Henüz ekran teknolojisi, görüş alanı, yenileme hızı ve çözünürlük gibi önemli detaylar açıklanmadı. Ancak cihazın Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemciden güç alacağı doğrulandı.

Bu çip, 12ms kadar düşük gecikme süresi sunarak doğal ve gerçekçi etkileşimler vadediyor. Ayrıca cihazın artırılmış gerçeklik deneyimlerini destekleyecek şekilde kameralarla donatılacağı belirtiliyor.

Moohan ek olarak VR kontrol cihazlarıyla beraber görücüye çıkacak olsa da bu cihazların özelliklerine ve tasarıma ait detaylar belirsizliğini koruyor. Android XR işlemci sistemine sahip başlık ayrıca mevcut XR kütüphanelerindeki uygulamaları taşıma fonksiyonuna da sahip. Yani Android sistemine aşina olan geliştiriciler için oldukça değerli.

Project Moohan Detayları Yakın Zamanda Paylaşılacak

Galaxy S25’in ve Samsung’un 2025 başındaki Unpacked etkinliğinin, Project Moohan hakkında daha fazla bilgi paylaşılması için ideal bir zaman olacağı düşünülüyor. Şimdilik elimizde bir isim ve işlemci bilgisi var.

Moohan ismi, Korece’de "sonsuzluk" anlamına geliyor ve Samsung’un bu cihazla büyük bir vizyon hedeflediğine göz kırpıyor. Vision Pro'ya karşı dişli bir rakip olup olmayacağını da zaman gösterecek.