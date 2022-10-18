Google, İki Telefon Modeline Ücretsiz VPN Sunuyor

Google, Pixel 7 serisini "yakında geliyor" olarak listelenen iki özellik ile piyasaya sürdü. Bahsi geçen özelliklerden biir ücretsiz "Google One VPN", Pixel 7 ve 7 Pro için Aralık ayında kullanıma sunulacak.

Bir Google One destek belgesine göre Aralık 2022'de "Pixel 7 ve Pixel 7 Pro tüketicileri, bu cihazlarda Google One uygulaması aracılığıyla Google One aboneliği olmadan Google One'dan VPN'e ek ücret ödemeden erişebilecekler."

VPN, Hindistan veya Singapur'da satılan Pixel 7 cihazları için kullanılamayacak. Ayrıca makale "Çalışma alanı ve belirli denetlenen hesaplar (çocuk hesapları dâhil) uygun değil." diyor.

Mevcut Google One VPN Abonelerine Ek Fırsat Sunulmayacak

Google, ücretsiz teklifin hâlihazırda 2TB+ planında olanlar için "Google One Premium planlarının fiyatını veya avantajlarını etkilemediğini" belirtiyor.

Bu arada, bu Pixel 7 telefonlarına özel fırsatın bugün Google One uygulamasındaki mevcut aboneler için mevcut olan VPN yaklaşımıyla tamamen aynı olduğu göz önüne alındığında, Aralık ayına kadar sunulmaması nispeten ilginç. Pixel telefonlarda ekstra bir entegre ile ilgili çalışmalar olması muhtemel görünüyor.

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