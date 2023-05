Google İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu Pixel Fold'u Tanıttı

Arama motoru devi Google, aylar süren sızıntı ve söylentilerin ardından nihayet şimdiye kadarki en yeni ve en yenilikçi akıllı telefonu olan Google Pixel Fold'u tanıttı. Bu, şirketin katlanabilir bir akıllı telefonun varlığını ilk kez resmî olarak onaylaması anlamına geliyor.

Şirket, Google Pixel Fold akıllı telefonunu YouTube ve Twitter'da yayınlanan bir teaser videosunda resmen açıkladı. Önümüzdeki hafta Google I/O sırasında tanıtılacak cihazla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadan önce cihaza bir göz atma fırsatı karşımızda.

Teknoloji devi tarafından paylaşılan video, markanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun Samsung Galaxy Fold serisine benzer şekilde tablet benzeri bir ekran için cihazı açan dikey bir menteşeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

