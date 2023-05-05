Google İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu Pixel Fold'u Tanıttı

Arama motoru devi Google, aylar süren sızıntı ve söylentilerin ardından nihayet şimdiye kadarki en yeni ve en yenilikçi akıllı telefonu olan Google Pixel Fold'u tanıttı. Bu, şirketin katlanabilir bir akıllı telefonun varlığını ilk kez resmî olarak onaylaması anlamına geliyor.

Şirket, Google Pixel Fold akıllı telefonunu YouTube ve Twitter'da yayınlanan bir teaser videosunda resmen açıkladı. Önümüzdeki hafta Google I/O sırasında tanıtılacak cihazla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadan önce cihaza bir göz atma fırsatı karşımızda.

Teknoloji devi tarafından paylaşılan video, markanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun Samsung Galaxy Fold serisine benzer şekilde tablet benzeri bir ekran için cihazı açan dikey bir menteşeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Google Pixel Fold Resmî Olarak Tanıtıldı

Telefon kapalıyken, kullanıcılar bir tarafta daha küçük bir dış dokunmatik ekran paneli kullanabiliyor. Son Pixel akıllı telefon serisine uygun olarak, arka tarafta bir kamera çubuğu var ancak diğer modellerde olduğu gibi belirgin bir şekilde öne çıkmıyor.

Raporlara göre Google Pixel Fold, 7,6 inçlik tablet benzeri bir panele açılan 5,8 inçlik bir ekrana sahip. Kaputun altında, cihazın Google Tensor G2 işlemci tarafından desteklendiği ve katlanabilir bir cihazdaki en dayanıklı menteşeye sahip olduğu bildiriliyor.

Akıllı telefonla ilgili daha fazla ayrıntı 10 Mayıs'taki Google I/O geliştiriciler konferansında açıklanacak. Fiyatlandırmaya gelirsek, cihaz muhtemelen 1.700 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak ve önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.