Google I/O 2023 Ne Zaman? Tanıtılması Beklenen Ürünler Neler?

Teknoloji severlerin merakla beklediği Google I/O 2023 10 Mayıs’ta yapılacak. Android ve Google hayranlarının merakla beklediği etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağı merak konusu oldu. Biz de etkinlikte tanıtılacak ürünleri sizler için araştırdık.

Google Pixel 8 ve 8 Pro etkinliğinin rakibi olarak görülen Google I/O’da Android 14 hakkında birçok detaya ulaşılabilecek. Aynı zamanda etkinliğe donanım lansmanları ve yapay zeka duyuruları da damga vuracak.

Google I/O 2023 Ne Zaman?

Google tarafından düzenli olarak her sene mayıs ayında geliştiricilere yönelik konferans düzenleniyor. Bu senede dünyanın dört bir tarafından insan 10 Mayıs'ta Google I/O Konferansı için bir araya gelecek. Yüz yüze gerçekleşecek etkinlikte katılım sınırlı tutulacak. Bunun sebebi olarak Google’ın online katılıma daha çok teşvik etmesi gösteriliyor.

Google’ın geliştirici konferansı yalnızca bir gün sürecek. Eskiden üç gün süren etkinliğin bir güne inmesi de Google’ın başka kanallara yöneldiğine dair yorumlandı. 2020 yılındaki etkinlik pandemiden dolayı tamamen iptal olmuştu. 2021 yılındaki etkinlikse online olarak gerçekleşti. Panellerin bazılarıyla açılış konuşması online olacak.

Google I/O Nasıl İzlenecek?

Google I/O 2023 etkinliğini izleyebilmek için öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor. Bunun için Google hesabı kullanılmalıdır. Ana açılış konuşması için etkinliğe kayıt olmaya gerek yok. YouTube üzerinden de etkinlik izlenebiliyor. Ana açılış konuşmasının başlama tarihi ve saati; 10:00 PT - 13:00 ET’dir.

Google tarafından 27 Nisanda resmi olarak Google I/O 2023 programı yayınlandı. Google geliştirici konferansı 2023 yılında sadece bir gün yapılacağından dolayı planlanan etkinliklerde uzun olacak. Program; G/Ç temalarını ifade eden dört farklı kısımdan oluşuyor. Bu kısımlar; bulut, mobil, yapay zeka ve web’tir.

Google I/O 2023’te Neler Olacak?

İlk açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte bulut, mobil, yapay zeka ve web konularına genel olarak bakılacak. Google yapay zekaya yönelik çalışmalarından bahsedecek.

ChromeOS ve Android 14’ün sürümleri hakkında bilgiler verilecek. Şirket aynı zamanda Google Wallet, Google Home, Google Pay, Material Design, web vb. özel panellere yönelik çalışmalar yapacak. Ayrıca Firebase, Dart ve Flutter ile makine öğrenimine dairde detaylar aktarılacak.

Google Pixel Fold, Google Pixel 7a gibi cihazların donanımıyla ilgilide bilgi verecek. Tüm belirttiğimiz noktaların yanında Android 14 özelliğiyle alakalı da açıklama yapılacak.

Google I/O 2023 Yapay Zeka Odaklı Olacak

ChatGPT 4.0 ve Bing’le New York Times raporu yayınlandı. ChatGPT 4.0 ve Bing’in kullanıma sunulması sonrasında kırmızı kodu da dahili olarak aktifleştirdi. Google, kendine ait olan Google Bard’ı eleştiren Live from Paris etkinliğine şimdiden tepkisini net şekilde gösterdi.

New York Times’e göre Google I/O 2023’te bahsedilecek yenilikler şu şekilde;

Uzun videodan kısa videoyu oluşturan video özetleme aracı,

Görüntülerin tasarlanıp düzenlendiği görüntü oluşturma stüdyosu,

Google Pixel telefonlara özel duvar kağıdı oluşturma aracı,

Ayakkabıları 3 boyutlu olarak görselleştiren Maya aracı,

Al Test Kitchen’ın üçüncü serisi,

Şirketlerin kendi yapay zeka uygulamalarının tasarlanmasını sağlayan araçlar,

Evden çıkmadan kıyafetlerin denenmesini sağlayan yeşil ekrana benzer bir YouTube özelliği, Shopping Try-on.

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra geliştiriciler için birçok aracında tanıtılması bekleniyor. Örneğin; yeni geliştirilen Colab, Android Studio’nun bir parçası haline gelebilir. Bu araç, geliştiricilerin kodlarını düzeltmede etkin olabilir. Araç; programcılardan gelecek istemlere dayalı olarak da kod yazabilecek.

Google I/O 2023’te Google Pixel 7a ve Google Pixel Fold Tanıtılabilir

2022 yılında gerçekleşen Google I/O 2023 etkinliğinde Google Pixel Tablet tanıtıldı. Yalnız Google Pixel Tablet hala piyasaya sunulamadı. Google Pixel 7a’nın lansmanı büyük ihtimalle bu etkinlikte olacak. Uygun fiyatla piyasaya sunulması beklenen telefonun Tensor G2 yongasına sahip olacağı belirtildi.

Google’ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold’un da Haziran'da piyasaya çıkması bekleniyor. Etkinliğin ardından Google Store’da da ön siparişle sunulacağı söyleniyor. Etkinlikte Google Pixel 8 serisinin büyük olasılıkla tanıtımı yapılacak. Google Pixel Watch, Google Next ve Google Bard’a dair de daha çok bilgi sahibi olmamız mümkün.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Android 14 hakkında da daha çok bilgiye ulaşabileceğiz. Piyasaya sürülmesi beklenen Android 14 Beta 2’ye dair tüm merak edilenlere yanıt bulduğumuz bir etkinlik olabilir. Özetle; Google I/O 2023 hızla yaklaşırken güzel bir etkinliğin bizi beklediğini söyleyebiliriz.