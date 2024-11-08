Google'ın Metinden Video Üreten Yeni Yapay Zeka Aracı Vids Kullanıma Sunuldu!

Günümüzde teknoloji dünyasının neredeyse her alanında adından söz ettiren Google, son zamanlarda bilhassa yapay zeka endüstrisine yoğunlaşıyor. Şirket, son olarak merakla beklenen Google Vids isimli metinleri gerçekçi videolara dönüştürebilen yeni yapay zeka aracını nihayet herkesin kullanımına sundu. Detaylar haberde.

OpenAI Sora'nın En Büyük Rakibi Google Vids Artık Herkes Tarafından Kullanılabilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, özellikle görsel tabanlı yapay zeka sektörünü derinden etkileyecek yeni bir karara imza attı. Şirket, kısa bir süre önce metinden video oluşturma aracı Google Vids'i herkesin kullanımına sunduğunu duyurdu. Buna göre Google Vids'e, artık Google Workspace Business, Enterprise ve Education abonelikleri üzerinden kolayca erişilebilecek.

Bugüne kadar kapsamlı örneklerine oldukça az rastladığımız metinden videoya dönüşüm yapabilen yapay zeka araçları arasında yer alan Google Vids, sahip olduğu yetenekleriyle yapay zeka sektöründe devrim yaratabilir.

OpenAI'ın Sora'sına yakın gerçeklikte videolar oluşturabilen Vids, kullanıcıların birkaç cümlelik tarifleriyle oldukça iyi sonuçlar verebiliyor. Yeni araç ayrıca, "Yaratmama Yardım Et" özelliğiyle beraber halihazırda var olan videolar üzerinde de değişiklikler yapabiliyor. Bundan böyle herkes tarafından kullanılabilecek olması da yeni aracın rakibi Sora'dan çok daha fazla konuşulmasını sağlayabilir.

Google tarafından yapılan açıklmaya göre, Vids 31 Aralık 2025 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmadan rahatlıkla kullanılabilecek. Şu anda Google Workspace Business, Enterprise ve Education aboneleri için erişime açılan yapay zeka aracı kademeli olarak kullanıcılara ulaştırılacak.

Peki siz Google Vids hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...