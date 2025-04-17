Google'ın Keseyi Bu Sefer Cezasını Ödemeye Açacak (Sıfırların Sayısı Ekrana Sığmıyor)

İngiltere'de tekelcilik suçlamalarıyla karşı karşıya olan Google, büyük bir cezası ödemek zorunda kalabilir. İngiltere'nin Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan davanın arkasında, rekabet hukuku uzmanı Or Brook var. Dev şirkete tam 5 milyar sterlinlik dev bir toplu dava açıldı. Bu dava binlerce işletmeyi temsil ediyor.

Google Reklam Fiyatlarıyla Oynuyor

Google'ın internet arama alanında haksız bir üstünlük kurarak reklam fiyatlarını yapay şekilde artırdığı iddiası davanın merkezinde. Brook'un iddiası şu: Sırf aramalarda öne çıkabilmek için şirketlerin Google'a hususi olarak para ödemesi gerekiyor. Google ise bu iddiaları kati bir dille redderek şöyle diyor:

İnsanların Google'ı kullanmasının sebebinin başka alternatif olmaması değil, hizmetin gerçekten işe yarıyor olduğu gerçeğidir. Davadaki suçlamalar yersizdir ve davanın kendisi spekülatif ve fırsatçılıktan ibarettir.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Ocak ayında Google'ın arama hizmetlerini mercek altına almış ve şirketin reklam pazarındaki etkisini incelemeye başlamıştı.

O tarihte açıklanan verilere göre, ülkedeki tüm internet aramalarının yüzde 90'ı Google üzerinden yapılıyor ve 200 binden fazla işletme Google reklamlarına bağımlı hale gelmiş durumda.

Google'da Üste Çıkmak İçin Para Ödemek Şart İddiası

Brook bu durumu şu sözlerle özetliyor: "Google, genel arama ve arama reklamcılığı alanındaki hakimiyetini kullanarak reklamverenlerden gereğinden fazla para alıyor. Google'da üst sıralarda yer almak neredeyse zorunluluk haline geldi."

Dava dosyasında, Google'ın Android cihaz üreticilerine Chrome ve Google Arama uygulamasını önceden yükletmesiyle rakipleri piyasadan dışladığı savunuluyor.

Bu durumun neredeyse birebir aynısı Japonya'da da tespit edilmiş ve Google'a dur emri verilmişti. Benzer bir uygulama nedeniyle Google, 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından da rekor bir cezaya çarptırılmıştı.