Google İnternetsiz WhatsApp Görüşmelerini Duyurdu!

Google birkaç gün önce Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıtmıştı. Tüm detaylarını sizlerle paylaştığımız bu akıllı telefonlar ile birlikte tanıtılan Pixel Watch 4'ün uydu bağlantısına sahip ilk akıllı saat olduğunu da sizlere duyurmuştuk.

Google'ın etkinlikte bahsetmediği önemli bir ilk daha ortaya çıktı. Google Pixel 10 serisindeki uydu bağlantısı sadece acil aramalar için kullanılmayacak. Kullanıcılar telefonun çekmediği bölgelerde uydu bağlantısı aracılığıyla WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilecek.

Google Pixel 10: Uydu Üzerinden WhatsApp Görüşmeleri!

X'te yani eski adıyla Twitter'da "@madebygoogle" hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 28 Ağustos tarihinden itibaren bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi. Tabii bu özelliği kullanabilmek için uydu bağlantısı ile uyumlu bir operatörden hizmet alıyor olmanız lazım.

Ve tahmin edebileceğiniz üzere operatörler bu hizmet için ek ücret talep edebiliyor. Önümüzdeki günlerde ABD'deki operatörlerin Google Pixel 10 serisi için duyurularını yapması bekleniyor.

Günümüz akıllı telefon dünyasına iPhone 14 serisi ile giriş yapan ve daha sonra birçok farklı cihazda karşımıza çıkan uydu bağlantısı desteği maalesef ülkemizde kullanılamıyor.

İlk etapta amiral gemileri ile sınırlı olan bu özellik geçtiğimiz günlerde tanıtılan Redmi Note 15 Pro+ Satellite Messaging Edition ile orta segment telefonlarda karşımıza çıkmaya başladı.