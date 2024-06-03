Artık Gözler Yorulmayacak: Google iPhone'da Yeni Bir Özellik Deniyor!

Karanlık mod, birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve Google'ın bu özelliği iPhone uygulamasına eklemesi ile kullanıcı memnuniyetini artırması oldukça olası bir durum.

Güvenilir bir kaynak olan 9to5Google'ın iddiasına göre Google, son zamanlarda üretken yapay zeka üzerine yaptığı çalışmaların yanında, iPhone'daki Google uygulaması için otomatik karanlık mod özelliği test etmeye başladı.

Google Karanlık Mod Özelliği Nedir?

Google, bu yeni özelliği ile web sitelerinde karanlık modu etkinleştirme veya tüm web sitelerinde karanlık modda kalma imkanı sunuyor. Böylelikle göz yorulmasını önlüyor, daha konforlu bir okuma deneyimi yaşanıyor ve pil tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca Google, otomatik karanlık mod özelliğinin kalite olarak farklılık gösterebileceği konusunda uyarıyor ve mevcut koyu temaya sahip web siteleri için kullanılmadığını belirtiyor. Bu özellik yalnızca iOS Google uygulamasında bulunuyor ve henüz Android'de yer almıyor.

Son olarak belirtmekte fayda var ki Google'ın bir özelliği test etmesi, o özelliğin kesinlikle kullanıma sunulacağı anlamına gelmiyor. Yine de kullanıcı tercihlerine göre karanlık mod özelliğinin popüler olması, Google'ın bu özelliği daha geniş bir kitleye sunma ihtimalini gösteriyor.