Tarayıcılarda Karanlık Mod (Tema) Nasıl Yapılır?

İnternette belirli bir süre dolaştıktan sonra gözler yorulmaya başlayabilir. Özellikle loş oda içerisinde parlak ekrana bakmak gözleri daha çok yorar. Bu nedenle tarayıcılarda karanlık mod (tema) etkinleştirme yapılması daha mantıklı olur. Böylelikle gözler yorulmadan daha rahat şekilde ekrana bakılabilir.

Yazımızda sizlere Chrome, Edge, Opera, Firefox ve Safari tarayıcılarında karanlık modun nasıl etkinleştirildiğinden bahsedeceğiz.

Hangi Tarayıcılarda Karanlık Mod (Tema) Etkinleştirilebilir?

Chrome

Edge

Opera

Firefox

Safari

1. Chrome Karanlık Mod Etkinleştirme

Chrome, resmi olarak karanlık mod açma özelliği sunmuyor. Bu işlem için sistemdeki varsayılan temalardan yararlanılabilir. Windows üzerinden “Ayarlar > Kişiselleştirme > Renkler” adımları takip edilmelidir. Buradan varsayılan uygulama moduyla birlikte “Karanlık Mod” seçilmelidir. Mac için “System Preferences > General > Appearance > Dark” seçilmesi gerekiyor.

Aynı zamanda Chrome Web Mağazası üzerinden karanlık tema yüklenebilir. Dilediğiniz renk temasını “Temalar” alanından bulabilirsiniz. Google, Koyu ve Siyah Temalar alanında çeşitli karanlık temalara ulaşabilirsiniz. Eğer beğendiğiniz bir tema varsa onu bulup “Chrome Ekle” seçeneğine tıklayınız.

Yeni temanın seçimi halihazırda kullanılan tarayıcı renklerinin değişmesine sebep olur. Aynı zamanda temayı kaldırıp varsayılana dönebilmek içinde “Ayarlar > Görünüm” seçilerek “Varsayılan Sıfırla” butonuna tıklanmalıdır. Chrome Android uygulamasında karanlık modu etkinleştirmek için ilk olarak uygulama açılmalıdır.

Daha sonra üç noktalı menüye tıklanır. “Ayarlar > Tema” öğesi seçilir. Karanlık modu sistem seviyesinde etkinleştirebilmek için “Sistem Varsayılanı” ya da “Koyu” seçilebilir. Yalnız iPad ve iPhone cihazlarda varsayılan sistem teması belirlenmelidir.

2. Edge Karanlık Mod Etkinleştirme

Microsoft Edge, yerleşik karanlık moddan oluşur. Sistem teması, “Varsayılan” şeklinde kullanılır. Bu tema, manuel şeklinde değiştirilebilir. Üç noktalı menü üzerinden “Ayarlar > Görünüm” adımları takip edilerek “Genel Görünüm” olan alandaki “Koyu” seçilir. Tarayıcıdaki üst menü çubuğunun özelleştirilmesi adına renk temasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Android’lerde tarayıcı altında yer alan üç menü üzerine dokununuz. “Ayarlar > Görünüm” seçilmelidir. Cihaz (Varsayılan) ya da Koyu öğe seçilir. iPad ve iPhone cihazlardaysa öncelikle üç menü üzerine basıp “Ayarlar” alanı açılır. Tema kısmına gidilip temanın değiştirilmesi içinde “Karanlık” seçilmelidir.

3. Opera Karanlık Mod Etkinleştirme

Opera tarayıcısı tek tarayıcıdan oluşmuyor. Birkaç farklı tarayıcıdan meydana geliyor. Bunlar; Opera Mini, standart Opera ve Opera GX şeklindedir. Opera’nın tüm tarayıcı çeşitlerinin karanlık modlara geçişleri farklıdır. Opera Mini’de; ekran altında yer alan “O” simgesine dokunup sonrasında dişli simgesini seçiniz.

“Kişiselleştirme” alanına dokunup “Koyu” seçimi yapınız. Standart Opera tarayıcısında; sağ üst köşede yer alan “Kolay Kurulum” (üç yatay çizgi) butonuna basınız. Menü üzerinden renk değişimi yapabilmek için “Koyu” seçilmelidir. Eğer web sitelerinin rengini değiştirmek istiyorsanız; “Sayfalarda Koyu Temayı Zorla” butonunu etkin hale getirebilirsiniz. Mobil uygulamadaysa sağ alt köşede konumlanan hesap simgesi üzerine dokunulmalıdır.

“Dişli Çark” simgesi akabinde “Görünüm” tıklanmalıdır. Tema seçimi için “Koyu” butonuna basılır. Opera GX karanlık modunu dilerseniz “Varsayılan” şeklinde değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan “Kolay Kurulum” (üç yatay çizgi) menüsüne tıklanarak “Koyu” tema seçilebilir. Özel tema renkleri “Yapılandırma bağlantısı” üzerine tıklanarak ayarlanabilir.

Mobil uygulamada ekran altındaki “O” düğmesine basılır. “Ayarlar Öğesi” seçilerek tarayıcınızı; “Dark” ya da “Auto” şeklinde ayarlayınız. “Koyu Web Sayfaları” butonuna dokunup ziyaret ettiğiniz siteleri karanlık temayla eşleştirmek adına “Her Zaman Karanlık” ya da “Otomatik” şeklinde ayarlamasını yapabilirsiniz.

4. Firefox Karanlık Mod Etkinleştirme

Firefox tarayıcısında üç yatay çizgiden menüye giriş yapılır. “Ayarlar > Uzantılar ve Temalar” öğesi seçilir. Buradan kolayca tema ekleyebilirsiniz. Temaların yönetildiği sayfa “Temalar” kısmından açılır.

Akabinde “Koyu” tema seçilir. Başka tema çeşitlerine göz atmak için sayfanın altında bulunan “Daha Fazla Tema Bul” seçilir. “Firefox Color ile Kendi Temanızı Oluşturun” sekmesini seçip eklentiyi yüklediğiniz takdirde “özel tema” oluşturabileceksiniz. Firefox’ta;

Arka plan

Açılır metin

Araç çubuğu

Diğer öğelere ulaşabilmek için belirli renklerde seçimler yapabilirsiniz,

Firefox tarayıcısından destek sağlanan siteler için ayarlama yaparak renk düzeni değiştirilebilir. “Ayarlar > Genel” kısmından web sitesi görünümü koyu olarak ayarlanabilir. Ayrıca tarayıcıdan web sitelerinin hangilerinin koyu tema olacağı da çok net görülür.

“Renkleri Yönet” butonu üzerinden arka plan rengi değiştirilebilir. Firefox Android’ten “üç noktalı menü” açılarak “Ayarlar > Özelleştir” teması ayarlanabilir. Tema için “Karanlık” öğesi seçilir. iPhone ve iPad cihazlardaysa “Uygulama Menüsü Aç” (üç yatay çizgi) seçilip “Gece Modunu Aç” butonuna tıklanmalıdır.

5. Safari Karanlık Mod Etkinleştirme

Safari mobil ve masaüstünde kendine ait karanlık mod sunmuyor. Safari’nin karanlık moda çevrilmesi için iPadOS, macOS ve iOS’ta varsayılan sistem teması kullanılmalıdır. “Safari Okyucu Görünümü” özelliğinden yararlanarak bir web sayfasını açınız. Daha sonra adres çubuğu üzerindeki “aA” sembolünü seçip, açılır menü kısmından da en koyu rengi seçiniz.

Tarayıcılarınızı daha fazla kişiselleştirmek ve tüm detayları öğrenebilmek adına Tarayıcı Üzerinde Maskelenen veya Unutulan Şifreler Nasıl Bulunur? yazımıza da göz atabilirsiniz.