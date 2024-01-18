Google CEO'su Uyardı: İşten Çıkarma Krizi Devam Edecek!

Geçtiğimiz hafta çeşitli departmanlardan 1.000'den fazla çalışanı işten çıkaran Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına bir not göndererek bu yıl daha fazla işten çıkarma beklendiği uyarısında bulundu.

The Verge tarafından bildirildiği üzere, Pichai'nin notunda şirketin iddialı hedeflerine ulaşmak için "zor seçimler" yapması gerekeceği belirtiliyor.

CEO, bu yılki işten çıkarmaların, şirketin 12.000 kişiyi yani mevcut çalışanların %6'sını işten çıkardığı geçen yılki işten çıkarmalar ölçeğinde olmayacağını söyledi.

Google, 2024 Yılında da İşten Çıkarmalara Devam Edecek

"Bu işten çıkarmalar geçen yılki ile aynı ölçekte olmayacak ve her departmanı etkilemeyecek ancak meslektaşlarımızın ve ekiplerimizin bundan etkilendiğini görmenin çok zor olduğunu biliyorum. Bu değişikliklerin birçoğu hâlihazırda duyurulmuş olsa da açık olmak gerekirse, bazı ekipler gerektiğinde yıl boyunca belirli kaynak tahsisi kararları almaya devam edecek ve bundan bazı roller etkilenebilir."

Geçtiğimiz hafta Google'da yaşanan işten çıkarmalar; donanım, mühendislik, reklamlar ve hizmetler de dâhil olmak üzere birçok ekibi etkiledi ve 1.000'den fazla çalışan işten çıkarıldı.

Öyle ki bu işten çıkarmalar durmaksızın devam etti Çarşamba günü Google, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak 100 YouTube çalışanını da işten çıkardı.

Şirketi bu yıl içerisinde nasıl bir gelecek bekliyor bilinmez ancak işten çıkarmalar devam ettiği sürece çalışanların çalışma motivasyonu ve güvencesi de bu durumdan etkilenecek gibi görünüyor.

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