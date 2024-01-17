Google, Yapay Zekâ Desteğini Android Auto'ya Getiriyor!

Samsung bugün yeni Galaxy S24 serisini tanıtırken Google da boş durmadı.

Google, akıllı telefonun görünümünü ve işlevlerini aracınızın bilgi-eğlence ekranına getiren ikincil arayüz olan Android Auto için başlattığı bir dizi yeni AI özelliğini duyurdu.

Google, yapay zekanın yardımıyla Android Auto'nun siz araç kullanırken uzun metinleri veya yoğun grup sohbetlerini otomatik olarak özetleyeceğini söylüyor.

Her zaman mesajlarınızın size yüksek sesle okunmasını sağlayabiliyorsunuz. Fakat grup sohbetinde çok sayıda okunmamış mesaj varsa bunu istemeyebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda, yeni özetleme özelliği araç kullanırken güncel kalmanın hızlı ve kolay bir yolu olabilir.

Google, AI Desteği İle Birçok Özelliği Android Auto’ya Sunacak

Yeni özellik sürpriz değil, zira bu özelliği geçtiğimiz ay geliştirme aşamasında tespit edilmişti.

Buna ek olarak Google, Android Auto'nun ilgili yanıtları ve eylemleri önermek için yapay zekayı kullanacağını duyurdu.

Örneğin, arkadaşınız size bir buluşmaya ne zaman geleceğinizi soran bir mesaj gönderirse, Android Auto tahmini varış sürenizi onunla paylaşmanızı önerecek.

Google, arkadaşınız size bir konum gönderirse, oraya gitmeye başlamak için bir kez dokunabileceğinizi belirtiyor.

Ayrıca, Android Auto arkadaşınızı aramak için bir kez dokunmanıza izin verecek.

Android Auto'nun akıllı telefonunuzun ekranını bilgi-eğlence ekranına yansıtmasını sağlayacak.

Google, bu özelliğin "telefonunuzdan aracınıza daha sorunsuz bir geçiş ve tutarlı bir deneyim" sağlayacağını söylüyor.

Android Auto kullanıyor musunuz? Yeni gelecek olan özelliği kullanışlı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.